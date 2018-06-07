Проверки получателей субсидий спровоцируют волну коррупции, – эксперт. Новости

Потенциальным получателям будет выгодно давать взятки проверяющим их социальным работникам, что спровоцирует волну коррупции. Такое мнение высказал эксперт Центра анализа экономической политики Юрий Гаврилечко.
«Социальные работники – очень бедные люди. Возможна ситуация, когда потенциальный оформитель субсидии, который каждый месяц экономит по 1,5-2 тыс. грн предложит товарищу социальному работнику 1/12 от суммы сэкономленного за то, чтобы он чего-то не заметил», – говорит он.
«Порядка [проведения проверок получателей субсидий] нет, полномочий нет, законных оснований нет, потому что постановление Кабинета министров – это не закон. Следовательно, никакой ответственности никто ни за что не несет. Если ты на субсидии в год экономишь 25 тыс. грн, то поделиться 100 долл. с социальным инспектором, у которого зарплата в полторы сотни [долларов], даже если 200 долл., – ты все равно в плюсе», – заявил эксперт.
Юрий Гаврилечко также считает, что новая норма учета доходов, установленная правительством по субсидиям, может привести к массе судебных исков из-за отказа в оформлении такой социальной помощи, потому что основная проблема будет связана с определением, что же такое «домохозяйство».
Эксперт также убежден, что социальные работники должны заниматься оказанием помощи населению, а не проверками потенциальных получателей субсидий или переселенцев, но в Украине уникальные критерии для получения государственных выплат.
Как сообщалось ранее, 27 апреля правительство Украины обновило программу предоставления субсидий. По ней, начиная со следующего отопительного сезона, субсидии будут выдаваться живыми деньгами и по новым правилам.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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