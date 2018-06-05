Будете стрелять как робингуды: На Донетчине работает лагерь военно-патриотического воспитания (Фото). Новости

В Курахово (Марьинский р-н, Донецкая обл.) начал работу детский оздоровительный лагерь «Волна». Он размещен на берегу водохранилища. Оздоравливаются здесь 60 детей области. Воспитатели – ветераны Афганистана – работают на волонтерских началах.

Здесь ребята маршируют, учатся метать ножи, стрелять из лука. «В первую очередь, держать ровно руку, второе – держать ее под углом 90 градусов, поскольку нож или не долетит, или перелетит. В этот раз я сделал свой лучший результат – 4 подряд», – рассказал воспитанник военно-патриотического лагеря Ярослав Соседко.

«Через две недели будете стрелять как робингуды и пойдем на охоту на куропаток», – говорит один из воспитателей.

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации, по словам руководителя Марьинской районной общественной организации «Украинский союз ветеранов Афганистана» Михаила Гладкого, дети в лагере будут иметь возможность научиться стрелять из лука, метать ножи, прыгать с парашютом, получат альпинистские навыки в веревочном парке, усвоят азы строевой подготовки и навыки сборки-разборки автоматов. Также запланировано трехдневное проживание в палатках с собственноручно приготовленным кулешом и кашей, занятие с инструктором по выживанию в экстремальных условиях и уроки самообороны. Кроме того, будет однодневный поход с ночевкой за пределами лагеря.

Как сообщалось ранее, полторы сотни юных скаутов в возрасте от 6 до 11 лет из Покровска, Краматорска, Доброполья (Донецкая обл.), Запорожья и Днепра в живописном месте вблизи заповедника «Каменные могилы» в течение 5 дней будут овладевать скаутской науку и наслаждаться общением с природой.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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