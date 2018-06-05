Пойдет ли Россия на эскалацию в Азовском море: Эксперты оценили опасность. Новости

В последние две недели РФ без лишнего шума перебросила на Азов пять кораблей Каспийской флотилии, мотивируя это необходимостью улучшить оборону Крыма от возможного нападения со стороны Украины. Об этом сообщил американский аналитик Пол Гобл, пишет Слово и дело.

Имея подавляющее преимущество в воздухе, Россия имеет его и на море. Корабельно-катерная группировка российских пограничников состоит из 16 кораблей с артиллерийским вооружением и более чем 30 быстроходных катеров, вооруженных пулеметами. Более того, эта группировка недавно была усилена. Еще раньше, 23 мая, руководителя проекта «Майдан закордонних справ» Андрей Клименко, который в Facebook внимательно отслеживает ситуацию на Азовском море, сообщил о переброске с Каспия на Азов двух речных бронекатеров АК-201 и АК-248 проекта 1204 («Шмель») и одного катера АК-326 проекта 1400М («Гриф»). На переходе из Ростова их сопровождал рейдовый водолазный катер РВК-933 проекта 23040.

Не исключено, что Гобл и Клименко имели в виду одни и те же корабли. Но в любом случае, на сегодня трудно представить ситуацию, при которой Украина попыталась бы отбить Крым силой. Поэтому подкрепление с Каспия – это создание предпосылок для успешного десанта на азовское побережье.

В связи с этим возникают аналогии с 2014 годом, когда после Олимпиады в Сочи РФ начала процесс аннексии Крыма. Сейчас в июне-июле в России пройдет Чемпионат мира по футболу, после которого можно ожидать каких-то действий на Азове. С другой стороны, грозить – не значит решиться. Ведь комбинированная десантная операция потребует таких сил и средств, которых нет у «ДНР». Но в таком случае скрыть российское военное вторжение от мирового сообщества будет уже невозможно. Это грозит Кремлю новой волной экономических санкций, чего в Москве как раз хотели бы избежать, изо всех сил стараясь «заморозить» конфликт в Украине и не стремясь к новым виткам эскалации.

Чем может ответить Украина? Во-первых, на прошлой неделе семь кораблей и катеров Морской охраны Погранслужбы провели боевое слаживание, в ходе которого велись учебные стрельбы, отрабатывались совместные действия в бою и вопросы отражения атак диверсантов. По мнению Андрея Клименко, украинские пограничники также могли бы организовать сопровождение иностранных торговых судов, чтобы помешать остановкам и досмотрам.

Также украинская боевая авиация начала облеты береговой линии Азова. В частности, на выходных отдыхающие на пляжах в Кирилловке в Запорожской области видели штурмовики Су-25, пролетающие над кромкой прибоя на сверхнизких высотах. Кроме того, 3 июня стало известно, что украинская сторона сама закрыла три участка Азовского моря для проведения зенитных и артиллерийских стрельб. Запрет будет действовать до 1 сентября.

Примечательно, что одна из зон захватывает район Новоазовска и Седово, то есть береговую линию, подконтрольную «ДНР». Как известно, с мая 2014 года у «ДНР» существует так называемая «азовская флотилия», некоторое количество баркасов с установленными на них пулеметами. Совершенно не исключено, что мы увидим занятие украинскими военнослужащими «серых зон» уже на Азовском море, а к концу учений «азовская флотилия ДНР» перестанет существовать…

Андрей Клименко также рекомендует ряд законодательных шагов. По его словам, Украина должна денонсировать соглашения от 1993 и 2003 годов. «Параллельно необходимо объявить в Азове территориальное море, внутренние воды и исключительную морскую экономическую зону, а также уведомить об этом международные организации. Также необходимо приказать пограничникам и вооруженным силам взять под охрану территориальные воды Украины в Азовском море (то есть 12-мильную зону), в том числе обеспечить ее морское патрулирование силами Мариупольского отряда Морской охраны», – предложил, среди прочего, Клименко.

Пока эти шаги не сделаны, государственной границей на Азове фактически является кромка прибоя, которую и патрулируют сейчас украинские боевые самолеты.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» оставляют за собой право открывать огонь в случае угрозы со стороны Вооруженных сил Украины во время проведения учений в Азовском море.