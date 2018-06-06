В назидание: Как выглядит Донетчина в киевском музее Пирогово (Фото). Новости

В музее Пирогово, расположенном на окраине Киева, помимо иных регионов Украины представлены экспонаты и из Донбасса.

Официальное название – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, но в народе прижилось более простое и образное название, связанное с селом Пирогово, которое существовало в этой местности с XVII века. Территория музея под открытым небом представляет собой холмистую местность площадью 150 гектаров, на которой размещено более 300 экспонатов, собранных по всей территории страны.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», все усадьбы, представленные в экспозиции, – не реконструкции, а настоящие артефакты, хаты свезены сюда со всех областей Украины, чтобы представить все богатство и разнообразие традиционной украинской архитектуры. Внутри строений воспроизведены интерьеры, отражающие быт украинцев XIX-XX вв.

Кроме старинных хаток, в Пирогово есть и дома 1960-70-х годов – так называемое «социалистическое» или «брежневское» село. Когда музей заработал, коммунистическому руководству показалось, что пропагандировать «буржуазный национализм» – это как-то не по-советски. Тогда и появилась новая экспозиция. «Социалистическое село» создали в назидание, чтобы оно демонстрировало разницу между жизнью «до» и «после» прихода советской власти.

«Социалистический» сектор расположен в восточной части музея. Здесь представлены жилища из Херсонской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Полтавской, Луганской и, конечно же, Донецкой областей.

Прототип донбасской постройки принадлежит Еремееву Ивану Михайловичу, шахтеру из поселка Ольховчик Шахтерского района. Сооружено жилище в 1957 году. Трехкомнатный дом площадью 40 квадратных метров рассчитан на семью из трех человек. Традиционные простота и удобство планировки характерны для жилища Донетчины того времени. Особенность дома – внутренняя связь с пристроенной летней кухней. Печное отопление, топливо – уголь. Фундамент – из бутобетона, стены сложены из естественного камня, перекрытие – деревянное, кровля – шиферная. Снаружи стены побелены. Синие пилястры и ставни определяют общий вид фасада.

Внутренняя часть жилища состоит из гостиной, спальни, кухни, летней кухни, кладовок, коридора, санузла и веранды. Интерьер дает понимание о быте шахтерской семьи. В нем представлено много изделий местной промышленности, мастеров народного творчества.

Как сообщалось ранее, в апреле переселенцы из Донбасса, проживающие в Киеве, в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины провели толоку по уборке территории усадьбы Ивана Еремеева.

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