Из тяжелого вооружения на Донбассе стреляли более 130 раз за последнюю неделю, – ОБСЕ. Новости

Ситуация с безопасностью на Донассе ухудшалась в мае этого года, и она остается крайне непредсказуемой и сейчас, в июне. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», сообщил заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг в ходе брифинга сегодня, 5 июня.

По его словам, количество нарушений перемирия, как отмечалось в отчетах СММ ОБСЕ, крайне переменчивая цифра. «В период с 28 мая до сегодня эти цифры менялись с 400 до более чем 1700 обстрелов в сутки. И это крайне беспокоющий показатель, потому что в последнее время количество нарушений еще не опускалось ниже трехзначных цифр», – сказал Хуг.

Он уточнил, что за предыдущую неделю около 90% нарушений были сосредоточены в районе Светлодарска, окраин Горловки, а также в треугольнике Авдеевка – Ясиноватая – Донецки аэропорт.

Александр Хуг также отметил, что миссии по-прежнему фиксирует применение тяжелого вооружения. «На минувшей неделе их было окло 130. Имеется в виду те вооружения, которые запрещены в соответствии с Минскими соглашениями. Это танки, минометы, артиллерия, в том числе реактивные системы залпового огя», – уточнил Хуг.