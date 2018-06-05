Мины, военные, техника: Хуг рассказал об эскалации на линии соприкосновения на Донбассе . Новости

На двух из трех участков для разведения сил и средств на Донбассе идет столкновение. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», сообщил заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг в ходе брифинга сегодня, 5 июня.

«Мы видели противотанковые мины по обе стороны линии соприкосновения в районе разведения. Мы также видели новые траншеи по обе стороны линии соприкосновения, видели военных и военную технику», – отметил Хуг.

Он также напомнил, что с 31 января по 4 июня миссия подтвердила более 120 жертв среди гражданского населения, это и убитые, и раненные. «Почему есть жертвы среди гражданского населения? Обе стороны, не смогли соблюсти свои обещания, которые они дали в Минске... », – сказал Александр Хуг.

По его словам, все эти случаи должны расследоваться компетентными органами. При этом стороны должны продемонстрировать то, что они будут предпринимать меры, которые не позволят иметь такую статистику. «Так или иначе, что необходимо сделать? Чтобы стороны отвели вооружение и средства, провели надлежащим образом противоминные мероприятия. Иначе мы с вами будем видеться каждую неделю, только цифры будут меняться», – констатировал заместитель главы СММ ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что ситуация с безопасностью на Донассе ухудшалась в мае этого года, и она остается крайне непредсказуемой и сейчас, в июне.

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