В «ДНР» рассказали, сколько сотрудников задействованы в выдаче «паспортов» . Новости

В «ДНР» сотрудников, задействованных в оформлении и выдаче «паспортов республиканского образца», в 10 раз меньше, чем работало до 2014 года. Об этом в интервью местной газете сообщил «начальник миграционной службы МВД ДНР» Владимир Краснощека.

«Фактически в самом процессе изготовления и оформления паспортов задействованы 250 человек. Нагрузка на них действительно колоссальная, объем работы, поверьте мне, огромен. Если сравнить с тем временем, когда была паспортизация украинскими документами, то в паспортную службу Донецкой области входили 552 человека. И это без учета паспортистов ЖЭКов, общежитий, обществ совладельцев, которых было 1 900 сотрудников. Грубо говоря, тогда в процессе были задействованы 2 500 специалистов. Сейчас же по всей республике эта цифра в 10 раз меньше», – сказал Краснощека.

Он добавил, что сейчас за неделю в «ДНР» выдают в среднем 2 300- 2 500 «паспортов». «А наши возможности на сегодняшний день при технической оснащенности и опыте людей – выдавать 5 000 паспортов в неделю», – уточнил «начальник».

Краснощека уверяет, что сейчас в получении «паспортов ДНР» спал ажиотаж, который отмечался в 2017 года. «Очереди, конечно же, имеют место быть. В том же Кировском районе Донецка очень много людей, потому что это самый густонаселенный район города. Похожая ситуация в Енакиево, Харцызске», – уточнил он.

По словам Краснощеки, на сегодняшний день выдано 190 000 «паспортов ДНР», на всю «республику» приходится 33 пунктов выдачи.

Он заверяет, что при получении «паспорта ДНР» никаких отметок в украинский паспорт не ставится. «Иметь два паспорта в республике не возбраняется. И при получении паспорта ДНР в украинский документ никаких отметок не ставится», – резюмировал представитель «миграционной службы».

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