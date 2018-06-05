Захарченко угрожает ВСУ «морскими Чебурашками». Новости

В «ДНР» оставляют за собой право открывать огонь в случае угрозы со стороны Вооруженных сил Украины во время проведения учений в Азовском море. Об этом сегодня, 5 июня, заявил «глава ДНР» Александр Захарченко, пишет российское ИА «Новости».

Захарченко напомнил о том, что у «ДНР» есть «собственное вооружение». «К сожалению, выставка, которая прошла 9 мая, не могла показать весь комплекс и мощь ВПК, которого мы делаем. "Чебурашки" морского базирования у нас тоже есть. Если они (ВСУ – прим.) объявили учения в наших прибрежных водах, то оставляю за собой открыть учебные стрельбы по водным целям», – заявил Захарченко.

Ранее сообщалось, что украинские военные закроют некоторые прибрежные районы Азовского моря с 1 июня до 1 сентября из-за проведения стрельб.

Напомним, что во временно неподконтрольном украинской власти Донецке 9 мая прошла выставка «военно-промышленного комплекса ДНР».