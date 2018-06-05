Сезонная работа на Донетчине: Кем можно подработать, не выезжая из своего города. Новости

Лето – время сезонной работы. Кем можно подработать в Донецкой области, не выезжая из своего города, и какую зарплату предлагают работодатели.

Житель Покровска (до переименования Красноармейск) работает в передвижной кофейне баристой. Так решил подзаработать в летний период. Он говорит, что чем больше напитков продает, тем больше получает. «Если брать выездную кофейню, то по-разному – можно и до 6 тысяч заработать, можно и больше. В зависимости от города», – рассказал Роман.

Интернет пестрит объявлениями: бармены, охранники, уборщицы. Большинство работодателей – владельцы летних кафе. Но устраиваться туда житель Горняка Акшин не советует, говорит – работы много, а платят мало. «100 гривен в день – это мало. График в 10 утра до 11 вечера. Ну, и чаевые – поулыбайтесь, тыры-пыры. Вообще не хватает. А если семья вдруг?», – считает он.

Найти сезонную подработку можно в центре занятости. Преимущества – легальное трудоустройство и официальная зарплата с занесением в трудовой стаж. «При оформлении пенсии у них будет пенсия больше, поскольку у них получается больший заработок. С этой суммы, которая идет, еще идут отчисления в Пенсионный фонд», – сообщил директор Покровского центра занятости Николай Толмачев.

Одно из предложений центра занятости – общественные работы на лето. Например, разнорабочими. В таких крайне нуждается поселок Шевченко. Он находится в нескольких километрах от Покровска. «Поселок без рабочей силы. Нет ни дворников, никого у нас по штатным расписаниям», – рассказала Шевченковский поселковый голова Надежда Меркулова.

На общественных работах официально трудится Людмила Петровна. С 5 до 8 утра. Говорит, за покос травы, например, можно заработать 5 тыс. грн. При этом из поселка никуда выезжать не нужно. «Выгодно. Никуда не ездить, ничего не тратится. Я здесь живу. Вышли в 5 утра, работаем с удовольствием», – поделилась женщина.

Если вы ищите работу постоянную, могут помочь рекомендации психологов. Они уверенны, главное себя подать. Чтобы произвести хорошее впечатление на будущего шефа, не стоит надевать броскую одежду. Говорить нужно исключительно по делу и поддерживать не только диалог, но и правильную осанку. «Стоит помнить о том, что когда мы смотрим в глаза, когда наши плечи развернуты – это все на невербальном уровне посыл – "я знаю кто я, я знаю зачем я здесь". Но уже когда вы идете к работодателю, пусть в блокноте будут только плюсы», – говорит кандидат психологических наук Елена Сервачак.

Еще тщательно поработайте над резюме. Не обманывайте работодателя и не стесняйтесь озвучивать желаемый оклад.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»