В «ДНР»: Насколько цены в «ДонМаке» отличаются от McDonald's (Фото). Новости

За два года работы в неподконтрольном украинской власти Донецке сети закусочных «ДонМак» (действует на мощностях захваченных ресторанов McDonald's) цены на большинство позиций фастфуда не изменились, а на некоторые даже снизились. Об этом свидетельствует сравнение прайсов, проведенное «Донецкими новостями».

Так, в первое полугодие с начала открытия «ДонМака» (июль 2016 года) стоимость позиций была следующей:

«ДонМак», 2016 г.

В 2017 году цены в сети на отдельные позиции были снижены, вероятно, в связи с тем, что наладили регулярные поставки полуфабрикатов из «МакДональдса» российского Ростова-на-Дону. В частности, подешевели гамбургер, чизбургер, дабл чизбургер, биф ролл. При этом подорожали чикен ролл, чикен, разливное пепси (как подмечают жители Донецка, хоть в прайсе данный напиток и обозначен как «кола», разливают все-таки «пепси»).

Нынешний прайс «ДонМака» держится на уровне 2017 года, к тому же меню было расширено:

«ДонМак», конец мая 2018 г.

Сравнение цен в «ДонМаке» в 2016 и 2016 годах

2016 2018 подорожало: чикен ролл 140 руб. 160 руб. (68 грн в пересчете по местному курсу валют на 06.06.18) чикен 95 руб. 125 руб. (53 грн) пепси (кола), разливной, 400 мл 50 руб. 60 руб. (25 грн) подешевело: гамбургер 55 руб. 50 руб. (21 грн) чизбургер 80 руб. 60 руб. (25 грн) дабл чизбургер 125 руб. 115 руб. (49 грн) биф ролл 175 руб. 160 руб. (68 грн) цены сохранились: картофель-фри, средний 75 руб. 75 руб. (32 грн) картофель-фри, малый 55 руб. 55 руб. (23 грн) картофель по-деревенски, средний 80 руб. 80 руб. (34 грн) соусы, 25 мл 20 руб. 20 руб. (8 грн) роял чизбургер 150 руб. 150 руб. (63 грн) наггетсы, 6 шт. 95 руб. 95 руб. (40 грн) наггетсы, 9 шт. 130 руб. 130 руб. (55 грн) кофе американо, 300 мл 75 руб. 75 руб. (32 грн) кофе капучино, 300 мл 85 руб. 85 руб. (36 грн) кофе лате, 300 мл 85 руб. 85 руб. (36 грн) расширение меню: бикмак (аналог бигмака) отсутствовало в меню 130 руб. (55 грн) гранд тейсти (аналог биг тессти) отсутствовало в меню 215 руб. (91 грн) филе-о-фиш отсутствовало в меню 125 руб. (53 грн) пирожок с начинкой отсутствовало в меню (вместо них был круассан) 60 руб. (25 грн)

Следует отметить, что цены в «ДонМаке» соответствуют российскому «МакДональдсу» – разница +/- 2-9 руб. в зависимости от позиций. При этом уровень зарплат россиян в разы выше доходов жителей нынешнего Донецка. (Ранее сообщалось, что даже зарплаты сети фастфудов несравнимы: в «ДонМаке» сотрудник, стоящий на кассе, получает 7500 руб. в месяц, в России в «МакДональдсе» в зависимости от региона – 20-35 тыс. руб.).

Несмотря на сохранение прайса, цены в «ДонМаке» все равно остаются дороже, нежели в оригинальном «МакДонадсе», действующим на подконтрольной Украине территории. Но если год назад, в мае 2017 года, разница составляла 30% в пользу легитимной сети, то сейчас (в основном, из-за изменения курса валют в «ДНР») в «ДонМаке» в среднем продукция дороже на 16%. При этом также, как и в случае с Россией, доходы жителей подконтрольной Украине существенно выше, чем люди зарабатывают в «ДНР».

Сравнение цен в «ДонМаке» (Донецк) и

сети McDonald's (подконтрольная Украине территория), 2018 год

«ДонМак» McDonald's картофель-фри, малый 55 руб. (23 грн) 20 грн (-13%) соусы, 25 мл 20 руб. (8 грн) 6 грн (-25%) дабл чизбургер 115 руб. (49 грн) 41 грн (-16%) чикен ролл 160 руб. (68 грн) 56 грн (-18%) кофе американо, 300 мл 75 руб. (32 грн) 25 грн (-22%) кофе капучино, 300 мл 85 руб. (36 грн) 25 грн (-31%) кофе лате, 300 мл 85 руб. (36 грн) 25 грн (-31%) бикмак (аналог бигмака) 130 руб. (55 грн) 49 грн (-11%) гранд тейсти(аналог биг тессти) 215 руб. (91 грн) 81 грн (-11%) филе-о-фиш 125 руб. (53 грн) 48 грн (-9%) пирожок с вишневой начинкой 60 руб. (25 грн) 22 грн (-12%)

Кроме всего прочего «ДонМак» в Донецке отличает от «МакДонадса» смешение торговых марок. Помимо непосредственно «донмаковской» продукции, похожей на «макдональскую», здесь присутствуют картофельные чипсы, круассаны, напитки местного производства типа «Колокольчик», молочные десерты донецкой фирмы «Лучиано», куриные стрипсы и крылья наподобие фастфуда KFC и пр. И, как подчеркивалось ранее, в донецкой сети продают пиво.

«ДонМак» на АВ «Южный» и Крытом рынке, Донецк, конец мая 2018 г.

Напомним, со своими впечатлениями о посещении «ДонМака» делился и журналист из Чехии. «Бывшими ресторанами "МакДональдс", которые после начала войны обстреливали, сегодня руководит другой владелец. Фаст-фуд переименовали в "ДонМак", но в остальном там все так же, как и прежде: интерьер, форма персонала и вкус еды. Днем полно народу. В Донецке хоть и создают "народную республику", но люди по-прежнему хотят чизбургеров и картошки фри», – писало чешское издание «iDNES.cz».

«Невероятный казус произошел с "ДонМаком". Изначально его хотели назвать МакДоном, но вовремя убоялись неприличных ассоциаций. "ДонМак" абсолютно идентичен международной сети американских закусочных. Продукцию он получает с ростовской фабрики бренда, полиграфию для упаковок печатают здесь. Еще год назад в "ДонМаке" забывали класть сыр в чизбургер, и цены были атомные, а потом как-то все выровнялось и наладилось», – отмечал журналист российской «Комсомольской правды» по итогам посещения Донецка.

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