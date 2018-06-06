В «ДНР» рассказали, кому отказали в выдаче «республиканских паспортов». Новости

Пока в «ДНР» не фиксировали случаи подделки «паспортов республиканского образца». Об этом в интервью местной газете заявил «начальник миграционной службы МВД ДНР» Владимир Краснощека.

Он уточнил, что первая партия «паспортов» слабее по качеству. «Говоря об износостойкости, нужно признаться, первые экземпляры уступают нынешним… Тогда проходила наладка оборудования. А последние серии, конечно, качественнее», – сказал «начальник».

Краснощека заверяет, что получить «паспорт ДНР» изъявили желание более 1200 иностранцев из 40 стран мира. Более половины таких лиц – граждане Российской Федерации. Никаких привилегий в получении «документа» для данной категории нет. «Порядок и требования для всех одинаковы. Для них, как и для всех остальных, применяется одинаковая процедура проверок, и в случае положительных данных паспорт выдается. Если же хоть одна проверка вызывает сомнение, человек получает отказ», – сказал Краснощека.

Он добавил, что из выданных уже 190 тыс. «паспортов» на сегодняшний день отказ получили примерно 4 700 человек. «Основания для этого… возбуждение уголовного дела, неуплаченные штрафы и пр.», – уточнил «начальник».

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