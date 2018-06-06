В «ДНР»: В соцсетях обсуждают этикетки на продуктах с украинским адресом и номером «Феникс» (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям Донетчине местные жители обсуждают этикетки на товарах, которые продаются в «ДНР», где указана страна-производитель – Украина. При этом на этикетке также дается номер телефона местного мобильного оператора «Феникс». Об этом люди пишут в соцсетях.

Автор поста опубликовал фото кукурузных палочек, купленных в ТЦ «Мост», где указано, что производитель – Украина, Донецкая обл., г. Макеевка (Макеевка – временно неподконтрольная украинским властям территория). При этом в контактах отдела продаж указан номер телефона «Феникс». Автор также интересуется, не контрабанда ли это.

Версию о контрабанде пользователи соцсетей отвергают сразу же. «Как может быть контрабандой товар, который произведен на территории ДНР», – пишет Инна.

Кроме того, местные жители подтверждают, что на многих продуктах также имеются подобные этикетки:

Данил: «Для вас будет большое удивление, если вы взглянете на адреса производителей еще 50% продукции в Донецке, если за 4 года вы это только заметили»;

София: «Оглянитесь вокруг. Вас ждет еще много нового и интересного»;

Владимир: «На всех товарах пишут "Украина". Даже на тех, на которых раньше не было»;

Елена: «Так вся продукция в ДНР пишется "Украина". Я думала, все знают»;

Донат: «Не вся, но много. Есть патриотические товары с надписью “сделано в ДНР/ЛНР”. Минералка и печеньки – точно».

Люди публикуют и иные этикетки, где в графе адрес указана страна-производитель – Украина, а город – Донецк. «Чтобы вы удивились еще больше, вот вам несколько фото от производителя ДНР», – пишет Ксения.

Пользователи соцсетей высказывают предположения о том, что, возможно, осталась старая упаковка. «Осталась упаковка старая. А телефоны доштамповали, думаю», – считает Ирина.

Однако такую версию не все считают правдоподобной. «Упаковки старой на 4 года не хватило бы… А еще дело в том, что Минские соглашения действуют, по ним мы в составе Украины», – пишет «Bachurina Ka».

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