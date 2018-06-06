«Антиджавелин»: В «ДНР» показали, как стреляет «Чебурашка» (Фото). Новости

В «ДНР» показали, как стреляет реактивная система залпового огня «Чебурашка», которая по заверениям «министра доходов и сборов республики» Александра Тимофеева, была сделана на местных заводах. Об этом говорится в видеосюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Местные СМИ продолжают убеждать телезрителей, что «эта установка не имеет ни одного аналога в мире» и уже «успела себя проявить» в зоне боевых действий, якобы «применяясь в оборонительных целях», при этом «у некоторых из этих машин на кабине нанесены две звезды, одна означает 10 боевых выездов».

«Боекомплект такой установки состоит из двух боекомплектов. Каждый по 32 ракеты. Полный залп – 64 выстрела. Масса боевой части снаряда – около 40 кг, калибр – 220 мм. По мощи "Чебурашка" близка к "Урагану"», – говорится в сюжете.

В социальных сетях на показательную стрельбу отреагировали с сарказмом:

Лена: «Это еще вы Геннадия не видали…»;

«Kwyt»: «"Антиджавелин"!»;

Sergey: «"Не имеют аналогов в мире". Где-то я такое уже слышал»;

Александр: «Скоро еще кроко-гена подтянется...))))».

Николай: «Конечно же, "аналогов нет"! Это же не РСЗО "Град". Так, самоделка какая-то. К тому же запрещенная Минскими соглашениями. В то время, когда цивилизованный мир создает высокоточное оружие, во "Встающей с колен" продолжают трынькать народные деньги на разработки Второй мировой войны, стреляющих непонятно куда!»

Некоторые пользователи не скрывали раздражения:

Eugene: «"Все разработано и сделано здесь!" – видимо КрАЗ тоже в дыныры обосновался. До ж… ваши установки перед профессиональными ДРГ с "Джавелинами". Единственный вопрос, который до сих пор остается открытым: хватит ли тюрем, чтобы пересадить всю эту нечисть после прихода украинских военных в Донецк»;

Alexander: «Точность не выше, чем пальцем в небо»;

Виталий: «Шахтеры слепили РСЗО? Не думаю. Скорее Россия испытывает свое оружие».

Как сообщалось ранее, во временно неподконтрольном украинской власти Донецке 9 мая прошла выставка «военно-промышленного комплекса ДНР». Местные телеканалы в своих сюжетах уверяли, что представленные там образцы вооружения все рабочие, изготавливаются на заводах и предприятиях «республики» с 2015 года и используются «армией ДНР».

Военно-промышленный комплекс «ДНР» курирует «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев («Ташкент»), заявлявший, что эта деятельность является основной причиной покушения на него 23 сентября 2017 года, когда в Донецке в районе гостиницы «Виктория» взорвали его машину.

В августе «глава ДНР» Александр Захарченко заявил, что в «республике» выпускаются минометы НАТОвского 60-го калибра, из него можно стрелять прямо из окопа. Также было продемонстрировано видео испытаний нового оружия.

В октябре 2017 года в «ДНР» сообщили о старте выпуска собственных антиснайперских винтовок «Дончанка».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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