В «ДНР»: В Донецке показали условия в детской инфекционной больнице (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители обсуждают ужасные условия в инфекционной детской больнице. Об этом они пишут в соцсетях.
«Детская инфекционка на Заперевальной. Ванна и туалет моются только после выписки кого-то из палаты. Вещи складывать некуда, все барахло сваливали в манеж, на который и смотреть страшно было. Еда "упаси господи". Один чайник, который можно разогревать на электропечи, на всех. Если некому принести поесть, будешь голодный. Как там выжили дети, которые лежали от 7-ми лет (без родителей), загадка», – пишет автор поста.
Также она считает, что можно было бы хотя бы «покрасить, сменить смесители, купить матрасы... и то...».
Дончане опасаются, что в таком отделении можно подхватить какую-то инфекцию:
- Николь: «Ужас какой. Там больше нахватаешься болячек, чем вылечишь»;
- Ксения: «Страх. В таком инфекционном как бы чего-то не подхватить».
О том, что ситуация плачевная, говорят и другие жители Донецка, которые лечились там с детками:
- Елена: «Мы лежали как раз в этой палате. Моют там каждый день с хлоркой, а вот то, что там условия жесть, так это да. Но врачи внимательные, только даже шприцов и ваты нет. По "скорой" приехали ночью, так они хотели за лекарствами отправлять, но потом случайно нашли "последнюю" ампулу антибиотика. И так все время пребывания там… Да, вещи положить некуда, но мозг имеют, чтоб их из манежа убирали. А куда убирать, вот вопрос»;
- Натася: «Ужас и кошмар! Я тоже с ребенком там лежала!»;
- Елена: «Тараканов хоть нет? Жесть»;
- Маша: «Там полная жесть! Нас вообще ночью привезли, а встретили "пьяненькие" медсестрички, хохотали на весь этаж».
Также дончане задаются вопросом, почему в различных медучреждениях условия сильно отличны:
- Галия: «В детской инфекционке Вишневского такой же ужас был еще лет 10 назад. И осталось так же. Ничего не сделано. Хотя детская областная – в ЛОР-отделении лежали – просто красотища, почему в этих больницах так? Может, от главврача еще зависит?»;
- Лена: «При мне только воду после мытья пола в ванную сливали, и все…Судя по фото, там ничего не изменилось со времен СССР. Разве что тараканов не было (когда мы там были, я их не видела, а вот моя мама со мной бежала оттуда из-за тараканов, их там было – тьма)… Почему же в роддомах и электрочайники, и душ/ванна нормальные, и микроволновки + нормальные матрасы»;
- Нина: «Потому что роды денег немалых стоят, плюс анестезия оплачивается. Не все идет в карман врачу – 70% в карман, 30% – на нужды отделения (заносят старшей медсестре для фонда отделения). Роддом не выберут для родов (находясь на учете по беременности), если он будет задрыпанным курятником. Поедут в другой. Поэтому заведующие сами заинтересованы в том, чтоб создать условия. Что касается инфекционного отделения (да даже если и взять любое другое) – там все иначе. Никогда не сравнивайте роддом с обычным стационаром. Это в корне разные направления и уровни дохода. Возможно, вы замечали, что нет ни одного акушера без личного авто? Так пусть это для вас станет показателем».
Дончане сетуют на то, что на медучреждения не выделяются деньги, а гумпомощь разворовывается:
- Нина: «Смеситель от 450 руб. (191 грн по местному курсу), больницу не спонсируют. За какие деньги покупать краны и все остальное? Канцелярию из дома даже приносят – ее никто не выдает. А вы – "смесители". Спасибо, хоть есть чайник с печкой, но и они не вечные… Война идет, какие краны, какие матрасы»;
- Ксюша: «В бюджете нет денег! Хоть пишите – хоть не пишите»;
- Виктория: «Как деньги брать за все и разворовывать гумпомощь, так все мастера. А как элементарное заменить, так никому ничего не нужно. Если бы все взятки или хотя бы маленький процент тратили на отделения, а не себе в карман, то было бы намного лучше».
Также дончане отмечают, что, по заявлениям «властей», в «республике» все в порядке. «Для зомби, вышедших недавно на парад, было сказано: республика комфортна для проживания», – пишет Андрей.
«Радуйтесь, что хоть лечат! Неблагодарные», – постарался обратить ситуацию в юмор Богдан.
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