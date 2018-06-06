Ситуация в пунктах пропуска утром 6 июня. Новости

Сегодня утром, 6 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 38,4 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8325 человек и 1115 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9385 человек и 1845 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7395 человек и 1440 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3520 человек и 825 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9795 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 15/30;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 45/30;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»:

«Житель Донбасса»: «8:30. В Еленовке в Волноваху 15 авто, в Донецк сразу на проверку».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.