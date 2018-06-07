Проверки получателей субсидий вызывают очень много вопросов, – эксперт. Новости

Проверки доходов потенциальных получателей субсидий вызывают очень много вопросов. Об этом рассказал эксперт Центра анализа экономической политики Юрий Гаврилечко.

«Если 30% получателей субсидии должны будут перепроверить, причем как-то отдельно. 30% от 7 млн [получателей субсидий] – 2 млн. Вы себе представляете, какое количество проверяльщиков нужно, чтобы проверить 2 млн домохозяйств? Сейчас совершенно непонятно, кто это будет делать. А внутренние переселенцы, все, вообще будут вынуждены переподтверждать свои субсидии. Переселенцев у нас 1,5 млн человек», – говорит он.

По его словам, учитывая то, что семья и домохозяйство – это разные вещи, совершенно непонятно, каким образом будут проверять доходы претендентов на субсидии. «Потому что один член семьи может жить в одном городе, а другой – совершенно в другом. На кого оформлять субсидию и как вообще учитывать их доходы? А ситуация, когда кто-то из переселенцев работает в одном месте и вынужден там жить, а его семья живет в другом месте, достаточно часто встречающаяся ситуация», – продолжил Гаврилечко.

Он отметил, что на всех потенциальных получателей субсидии в Украине приходится слишком мало социальных работников, которые, вероятнее всего, должны будут их проверять.

«Мы имеем 30% на почти 7 млн, которых должны будут проверить по разным критериям, и непонятно – то ли входят, то ли не входят туда еще 1,5 млн переселенцев. Если входят – это одна ситуация, если не входят – совершенно другая. Проверить 3,5 млн человек, а в данном случае домохозяйств, потому что семья и домохозяйства здесь определены хитрым образом, давайте посчитаем. Всего социальных работников в Украине пара десятков тысяч. Всего в системе Министерства соцполитики работало порядка 40 тыс. народа. Представим, как 20 тыс. проверяют 2 млн. Это на каждого по 100, а если 3,5 млн – по 175 домохозяйств на каждого», – подсчитал эксперт.

Юрий Гаврилечко также считает, что новая норма учета доходов, установленная правительством по субсидиям, может привести к массе судебных исков из-за отказа в оформлении такой социальной помощи, потому что основная проблема будет связана с определением, что же такое «домохозяйство».

Как сообщалось ранее, 27 апреля правительство Украины обновило программу предоставления субсидий. По ней, начиная со следующего отопительного сезона, субсидии будут выдаваться живыми деньгами и по новым правилам.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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