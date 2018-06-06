В «ДНР» в «шпионаже» обвиняют гражданина Иордании. Новости

В «ДНР» задержан «агент СБУ», по заявлению «МГБ ДНР», готовивший покушение на «заместителя командующего оперативным командованием ДНР» Эдуарда Басурина. Об этом сообщает пресс-служба «МГБ ДНР».
«Министерством государственной безопасности Донецкой народной республики задержан агент СБУ – гражданин Королевства Иордания Хальдун Найеф Саил Харахшех, 2 июня 1986 года рождения», – утверждают в пресс-службе.
В «МГБ» уверяют, что «в августе 2016 года иностранец был задержан сотрудниками СБУ при пересечении украинского КПВВ "Марьинка". В ходе общения представители украинской спецслужбы, шантажируя Хальдун Найеф Саил Харахшеха депортацией с территории Украины за надуманное правонарушение, склонили его к сотрудничеству».
Впоследствии, как утверждают в «ДНР», мужчина «по заданию сотрудников СБУ осуществлял тайниковые операции, а именно выемку и закладку в заранее подготовленные места различных предметов, в том числе оружия, боеприпасов, средств скрытой аудио- и видеофиксации, производил видеосъемку различных объектов инфраструктуры, собирал информацию о расположении воинских частей ВС ДНР, данных военнослужащих, перемещениях военной техники».
Также в «ДНР» обвиняют гражданина Иордании в том, что передаваемая им информация «использовалась для подготовки и проведения диверсионно-террористических актов на территории республики». В частности, зимой 2018 года иностранец якобы получил задание по осуществлению наблюдения за адресом проживания Эдуарда Басурина. И эта информация «использовалась для подготовки покушения на жизнь Басурина».
«В настоящее время МГБ ДНР проводятся необходимые контрразведывательные, оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к деятельности Хальдун Найеф Саил Харахшеха, а также его украинских кураторов», – утверждают в «ДНР»,
Также в пресс-службе «МГБ» сообщают, что в отношении задержанного возбуждено «уголовное дело» за «шпионаж», ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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