Доходы семьи и домохозяйства: Эксперт о проблемах при назначении субсидий. Новости

Новая норма учета доходов, установленная правительством по субсидиям, может привести к массе судебных исков из-за отказа в оформлении такой социальной помощи. Об этом рассказал эксперт Центра анализа экономической политики Юрий Гаврилечко.

«Основная проблема будет связана с определением, что же такое "домохозяйство", потому что неграмотные члены Кабинета министров заложили в своем постановлении норму, которая приведет к массе судебных исков. Поскольку теперь получение субсидии поставили в зависимость от доходов членов семьи», – говорит он.

«Напомню, что домохозяйство и семья – это абсолютно разные вещи по действующему законодательству. Семья – это общность, связанная родственными узами, а домохозяйство – это общность, связанная общим ведением хозяйства», – продолжил Гаврилечко.

Он привел один пример: родители прописаны в квартире с сыном или дочерью, которые уже выросли, женаты или замужем, при этом их супруги прописаны в другом месте, обе семьи хотят оформить субсидии. «Пенсионеры столкнутся с ситуацией, когда к их доходам приплюсуют не только доходы их ребенка, который с ними зарегистрирован в одной квартире, а и его супруга, который зарегистрирован совершенно в другом месте», – рассказывает эксперт.

«И наоборот – одни и те же доходы будут де-факто дважды учитываться при оформлении субсидии», – добавил он.

Как сообщалось ранее, 27 апреля правительство Украины обновило программу предоставления субсидий. По ней, начиная со следующего отопительного сезона, субсидии будут выдаваться живыми деньгами и по новым правилам.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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