Следовавший из Москвы в неподконтрольный Донецк микроавтобус столкнулся с грузовиком, – СМИ. Новости

В России микроавтобус, следовавший из Москвы в Донецк, попал в ДТП. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

ДТП произошло в Ефремовском районе Тульской области РФ.

«Минувшей ночью на 315 км федеральной трассы М-4 "Дон" столкнулись микроавтобус "Мерседес", следовавший из Москвы в Донецк, и грузовик "Хино". В результате ДТП пострадали 3 человека», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в микроавтобусе находилось 16 человек, все они – граждане Украины. Обстоятельства аварии выясняются.

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