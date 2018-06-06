Сводка из зоны ООС за 5 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксирован 31 обстрел украинских позиций, 3 украинских военнослужащих были ранены. Об этом сегодня, 6 июня, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия. Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Причепиловка, Крымское, Новотошковское, что на луганском направлении, в районах Опытного и Новотроицкого на донецком направлении, где использовались минометы.

Не прекращаются боевые действия с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино вблизи Мариуполя.

Также в штабе отмечают, что незаконные вооруженные формирования активизировали усилия в разведке с применением БПЛА. Так, утром 5 июня подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства «Орлан-10», а дежурные подразделения зенитных ракетных войск уничтожили цель на подлете к району, который интересовал противника.

В «ДНР» сообщают, что «украинские подразделения за минувшие сутки выпустили по прифронтовым районам ДНР 143 единицы различных боеприпасов. В общей сложности за указанный период времени зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Наиболее интенсивные обстрелы с позиций ВСУ зафиксированы на донецком и горловском направлениях. Под обстрелы попали северная окраина и пригород Донецка, окрестности Ясиноватой и окраины Горловки. Поврежден дом в Докучаевске».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Желобок, Сокольники и Калиновка. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».