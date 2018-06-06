В «ДНР»: Как выглядит Монаховский карьер в 2018 году (Фото). Новости

Монаховский карьер, образовавшийся в результате промышленной разработки месторождений песчаника, расположен на неподконтрольной украинскому правительству территории поселка Нижняя Крынка, который формально относится к Макеевке (Донецкая обл.). Видео панорамы водоемов карьера и их окрестностей, снятое в апреле этого года, появилось в сети.

«Макеевка с высоты птичьего полета. Может для кого-то это были родные края, смотрите и наслаждайтесь», – написал автор кадров.

Промышленная разработка Монаховского месторождения песчаника началась с 1920-х годах, в 1940-х годах здесь работал щебеночный завод, а в 1950-х было создано карьероуправление. В 1990-х предприятие было объявлено банкротом, а карьеры после остановки откачки воды были затоплены.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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