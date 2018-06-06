В «ЛНР» на «национализированном» предприятии испортили более 300 тонн зерна. Новости

В «ЛНР» в результате проверки одного из крупных «национализированных» сельскохозяйственных предприятий выяснили, что были испорчены более 320 тонн пшеницы. Об этом в видеосюжете одного из «республиканских» телеканалов заявил «замначальника отдела генеральной прокуратуры республики» Артем Гайворонский (на фото).

«Установлено, что должностные лица временной администрации по управлению данным предприятием, действуя умышленно, вопреки законным интересам данной коммерческой организации, не приняли надлежащих мер для сохранности имущества данного предприятия, а именно – зерна озимой пшеницы в количестве более 326 тонн», – сказал он.

«Предприятию причинен ущерб на сумму свыше 1 млн 300 тыс. руб. (483 тыс. грн по курсу местного банка на 06.06.2018 г., – прим.). По данному факту отраслевым отделом генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 235 ч.1 уголовного кодекса республики», – заявил Гайворонский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»