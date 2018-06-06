Высшая квалификационная комиссия рекомендовала перевести 23 судьи из неподконтрольного Донбасса (Список). Новости

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины рекомендует перевести 23 судьи из Донецкой и Луганской областей в связи с прекращением работы суда. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что на заседании ВККС Украины, состоявшемся 5 июня 2018 года, решался вопрос о рекомендации для перевода на должность судьи в другой суд того же или более низкого уровня без конкурса в связи с прекращением работы суда. Комиссия решила рекомендовать перевести 23 судьи – опубликован полный список с указанием, в какой именно суд будут переведены судьи.

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