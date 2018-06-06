Процесс затопления распространяется на шахты на подконтрольном Донбассе, – Тука. Новости

Затопление подземными водами шахт на неподконтрольной Украине части Донбасса постепенно приводит к аналогичным процессам в шахтах, расположенных на подконтрольных украинскому правительству территориях. Для предотвращения затопления шахты «Золотое» на Луганщине выделены средства. Об этом сегодня, 6 июня, на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
«Процесс затопления шахт начинается на оккупированной территории и постепенно достигает шахт, расположенных на контролируемой правительством территории. Обратите внимание: "объем шахтных вод, поступающих в шахту "Золотое" (контролируемая территория) составляет 940 тонн в час!», – пишет замминистра.
По словам Туки, для того, чтобы увеличить мощности водоотведения, правительством выделен 131 млн грн на закупку оборудования и проведение работ.
«Дополнительное водоотведение требует наличия 6 специальных насосов. Вес одного составляет около 10 т», – рассказал он.
Напомним, 4 мая на шахте «Золотое» произошел прорыв шахтных вод, в результате чего приток воды увеличился до 2 тыс. м куб. в час.
Ранее сообщалось, что 25 апреля текущего года Кабинет министров Украины принял решение о выделении 131 млн грн из резервного фонда бюджета на осуществление первоочередных мероприятий, направленных на предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера из-за затопления шахт Первомайско-Стахановского угледобывающего региона Луганской области, в связи с прекращением откачки шахтных вод из шахт, расположенных на неподконтрольной части территории Луганской области.
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