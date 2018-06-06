Они все умрут, без вариантов: Скандальное заявление замминистра МОЗ о лечении онкобольных. Новости

Счетная палата приняла решение обнародовать аудиозапись скандального выступления заместителя министра здравоохранения Украины Александра Линчевского о деньгах, которые выделяются на лечение онкобольных. Об этом председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил на своей странице в Facebook.

«Во время заседания было заслушано выступление господина Линчевского, заместителя министра здравоохранения. Для недопущения различных интерпретаций заявлений Линчевского было принято решение также обнародовать аудиозапись его выступления, чтобы общественность могла с ним ознакомиться и не возникало никаких вопросов», – написал он.

На обнародованной аудиозаписи заместитель министра здравоохранения Линчевский заявил, что лечить онкобольных за границей неэффективно, так как они все равно все умрут. «Что касается эффективности, нерезультативности, неэкономности использования денег – в сухом остатке 25% пациентов, собственно, умирают, т.е. каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги, это рак. Они все умрут. Они все умрут – без вариантов. И эффективность этой программы – 0%. Те проблемы, те заболевания, которые нуждаются в трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью, рано или поздно», – говорит Линчевский.

«Трансплантация почек, трансплантация сердца не продлевают жизнь на неопределенно долго. Мы даем шанс человеку пожить еще немного, еще немного дольше. 75% пациентов прожили 1 год, 2 года, 3 года, 5 лет, кто-то живет дольше – в отдельных случаях. Опять же этот вопрос не имеет красивого решения. Борьбой, трансплантацией костного мозга или трансплантацией органов мы продлеваем жизнь человеку на некоторое время, мы не ликвидируем проблему в принципе», – заявил он.

На обнародованную аудиозапись сегодня, 6 июня, отреагировали в Министерстве здравоохранения, где озвучили свою позицию. «Мы считаем, что распространение выборочных фрагментов стенограммы и аудиозаписи к публикации полного отчета и полного оригинального аудиозаписи заседания Счетной палаты, состоявшемся 15 мая 2018 года, может свидетельствовать о заангажированности определенных должностных лиц Счетной палаты», – заявили в пресс-службе ведомства.

«МОЗ Украины надеется на открытый и незаангажированный диалог со Счетной палатой, поскольку предварительный отчет аудиторов обратил внимание на важные аспекты лечения граждан за рубежом за средства бюджета, которые будут учтены Минздравом в дальнейших изменениях данной программы. Мы еще раз подчеркиваем, что анализ эффективности программы лечения за рубежом недопустимо проводить с точки зрения совокупных цифр, поскольку за каждой цифрой программы стоит человеческая жизнь и уникальные обстоятельства», – сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что МОЗ Украины обращалось в Счетную палату письмом № 13-04 / 04/12095 от 15 мая 2018 г. с просьбой предоставить стенограмму заседания Счетной палаты, которое состоялось 15 мая. «Однако ответа на письмо состоянию на 5 июня не последовало. 5 июня Министерство повторно обратилось к председателю Счетной палаты Валерию Пацкану письмом № 01.6 / 128/14041 с просьбой прислать полную стенограмму выступления заместителя министра здравоохранения Украины Александра Линчевского, а также предоставить МОЗ Украины аудиозапись заседания Счетной палаты», – сообщили в Минздраве.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по аудиоматериалам, обнародованным главой Счетной палаты Украины

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