В «ДНР»: Окрестности Старобешево с высоты птичьего полета (Фото). Новости

Вблизи неподконтрольного украинскому правительству поселка Старобешево, расположенного на юго-востоке Донецкой области, местные жители проводят свободное время, катаясь на дельтапланах. Кадры съемок с высоты птичьего полета окрестностей населенного пункта, сделанные в апреле этого года, появились в сети.
Для взлета вблизи населенного пункта есть небольшая посадочная полоса, с которой стартуют дельтапланы. Вокруг нее с высоты видны аграрные поля и очертания поселка.
На виды Старобешево с высоты птичьего полета отреагировали пользователи соцсети:
- Татьяна: «Шикарные съемки!!! Огромное спасибо, тем более для меня эти просторы еще и ностальгия по золотому детству, к сожалению, давно ушедшему»;
- «БэдБой»: «Красиво)))».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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