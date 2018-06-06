В «ДНР»: Окрестности Старобешево с высоты птичьего полета (Фото). Новости

В «ДНР»: Окрестности Старобешево с высоты птичьего полета (Фото)

ДН

06.06.18 12:36dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео YouTube

Вблизи неподконтрольного украинскому правительству поселка Старобешево, расположенного на юго-востоке Донецкой области, местные жители проводят свободное время, катаясь на дельтапланах. Кадры съемок с высоты птичьего полета окрестностей населенного пункта, сделанные в апреле этого года, появились в сети.

Для взлета вблизи населенного пункта есть небольшая посадочная полоса, с которой стартуют дельтапланы. Вокруг нее с высоты видны аграрные поля и очертания поселка.

На виды Старобешево с высоты птичьего полета отреагировали пользователи соцсети:

  • Татьяна: «Шикарные съемки!!! Огромное спасибо, тем более для меня эти просторы еще и ностальгия по золотому детству, к сожалению, давно ушедшему»;
  • «БэдБой»: «Красиво)))».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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