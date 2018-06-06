Неэффективно и с нарушениями: Счетная палата о расходах МОЗ на лечение онкобольных. Новости

Министерство здравоохранения неэффективно использовало 286 млн грн бюджетных средств, выделенных для лечения онкобольных за рубежом, еще 24 млн грн – потрачены с нарушением законодательства. Об этом во вторник, 5 июня, заявил председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, говорится в сообщении управления информационной политики ведомства.

По его словам, сегодня возникает ряд недоразумений вокруг проведенного аудита, несмотря на конкретные факты и цифры. «Факты доказали, что Министерство здравоохранения не обеспечило законного и эффективного использования средств госбюджета по лечению граждан Украины за рубежом. При этом Минздрав перед заслушиванием отчета в Счетной палате согласился со всеми нашими замечаниями. Отчет согласован Минздравом. И сейчас является очень странным такая бурная реакция на результаты аудита», – сказал Пацкан.

В частности, Счетная палата констатировала отсутствие заключения двусторонних соглашений с медицинскими зарубежными учреждениями, отсутствие надлежащих расчетов стоимости услуг по лечению, не был проведен анализ цен стоимости лечения при выборе медучреждений, а также отсутствует оценка качества и результативности лечения и ряд других недостатков. «Если говорить в целом, то в 2016 и 2017 гг. более 31% проверенных средств, выделяемых для лечения онкобольных за рубежом, были использованы с нарушениями или не экономно. А это – человеческие жизни», – заявил глава Счетной палаты.

Он также добавил, что за эти два года, из-за неэффективных решений МОЗ не использованы почти 200 млн грн. «И это, к сожалению, далеко не все факты. Соответствующий отчет не является секретным. Уже в ближайшие дни мы обнародуем его на официальном сайте», – сообщил Пацкан.

Как сообщалось ранее, также Счетная палата Украины приняла решение обнародовать аудиозапись скандального выступления заместителя министра здравоохранения Украины Александра Линчевского о деньгах, которые выделяются на лечение онкобольных. Аудиозапись распространил глава ведомства Валерий Пацкан на своей странице в Facebook.

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