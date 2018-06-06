Никто ничего: На Луганщине жители пострадавшего от обстрела поселка ждут деньги на восстановление домов. Новости

Депутаты Мирнодолинского сельского совета выделили 83 тыс. грн на ремонт 16 домов в селе Лоскутовка (Попаснянский р-н, Донецкая обл.). В ночь 8 мая поселок обстреляли незаконные вооруженные формирования.

С 8 мая пенсионер Леонид Матусевич живет в летней кухне. Тогда в его дом попал снаряд. «Я живу один. Зима подойдет – не знаю куда деваться. Отопления здесь нет», – говорит он.

В доме разбиты 3 стены, нет окон, отопления и уцелевшей мебели. Дыры закрыты пленкой, которую привезли волонтеры. «Материала знаете, сколько надо? Шифер с обоих сторон побитый, печка – полностью разбита, одна, вторая стена, тыловая стена – разбиты. Больше никто ничего. Пообещал поссовет и то, и то. Акт дали – и все», – рассказал Леонид Матусевич.

Владелец соседнего пострадавшего от обстрела дома Владимир Козленко подсчитывает убытки. «На котел нужно минимум 30 тысяч. На шифер надо – 50 листов. 100 грн лист. На цемент, песок нужно. Тоже стоит дорого», – говорит мужчина.

Решение о выделении денег сельский совет принял 24 мая. Деньги местные жители еще не получили. «Мы учли стекло и шифер. И увеличили суммы – к стоимости материалов добавили стоимость работ. Завтра будут перечислены средства на личный счет каждого – на карточки. Местным бюджетом не предусмотрено финансировать бытовые вещи граждан», – сообщила и.о. сельского головы Мирнодолинского сельского совета Наталья Верютина.

На каждый дом из бюджета потратят от 2 до 30 тыс. грн. Ждут в сельском совете и помощь международных организаций.

Напомним, в селе Лоскутовка в результате обстрела со стороны НВФ полностью разрушены 2 дома и еще 6 – получили значительные повреждения. Кроме того, еще около 30 домов остались без стекол в окнах.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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