В ДТП в РФ травму позвоночника получила жительница неподконтрольной Донетчины (Фото). Новости

В результате дорожно-транспортного происшествия в Тульской области Российской Федерации пострадала жительница неподконтрольной украинским властям части Донетчины. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«По сообщению МЧС Российской Федерации в 01:15 6 июня 2018 года произошло дорожно-транспортное происшествие на 315 км ФАД М-4 "Дон", в результате попутного столкновения двух транспортных средств: пассажирского автобуса "Mersedes", совершавшего движение по маршруту "Москва – Донецк", и грузового автомобиля "Hino"», – утверждают в пресс-службе.

В «ДНР» заявляют, что всего в транспортных средствах находилось 20 человек, детей нет (16 человек и 2 водителя в автобусе и 2 человека в грузовом автомобиле). В результате ДТП пострадали 3 человека: женщина – пассажир автобуса и 2 человека в грузовом автомобиле.

Также в «МЧС ДНР» сообщили, что пострадавшая женщина является жительницей неподконтрольной Донетчины, конкретный город ее проживания не указан. С травмой позвоночника женщина госпитализирована в травматологическое отделение в городе Ефремов (РФ).

На российском сайте Myslo было опубликовано фото с места происшествия:

Напомним, следовавший из Москвы в неподконтрольный Донецк микроавтобус столкнулся с грузовиком.

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