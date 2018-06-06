Мы закладываем бомбу: Невыплата пенсий переселенцам аукнется на всей пенсионной системе. Новости

Сложности, приостановки, отказы в выплатах пенсий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) отразятся в будущем на всей пенсионной системе Украины, т.к. это влияет не только на граждан, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 июня, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила эксперт программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.

Вопрос выплаты пенсий жителям неподконтрольных Украине территорий эксперт разделила на три ключевых проблемы.

Первая – возможность государства выполнять те правила, которые оно само ввело. «Система нарушения государством собственных решений (а выплата пенсий является нерушимым имущественным правом, в т.ч. прописанным в Конституции Украины, – прим. ред.) подталкивает граждан к тому, чтобы не сотрудничать с государством. Т.е. если я, как переселенка, не имею шанса получить свою пенсию, я буду всеми способами уходить от оплаты отчислений. Фактически государство стимулирует меня работать не легально, а выбирать "зарплату в конверте". Почему? Потому что я смотрю на ситуацию, в которой сегодня находятся пенсионеры-ВПЛ и прогнозирую, что в дальнейшем меня ждет аналогичное или еще хуже. Т.е. нарушая собственные обязательства перед государством, мы закладываем бомбу под свое будущее и под шанс получить хоть какие-то пенсии», – отметила Вершинина.

Вторая ключевая проблема – технического характера. «Может ли сегодня государство обеспечить выплаты пенсий на неподконтрольных территориях? Существует ли система, которая позволит гарантировать безопасность людей и законность получения ими выплат там? К сожалению, представителям нашей организации о такой технической возможности не известно. Однако нам достоверно известно, что государство имеет все ресурсы и возможности, чтобы выплачивать пенсии своим гражданам на подконтрольной территории. Этими возможностями государство пользуется, когда, в том числе, вводит системы проверки своих граждан – физической идентификации [через Ощадбанк], верификации (проверки на дому и пр., – прим. ред.). Т.е. мы можем говорить, что сейчас определенные террористические группировки или страна-агрессор мешают Кабинету министров Украины, парламенту и иным государственным институциям реализовывать свои обязательства на неподконтрольной территории», – пояснила эксперт.

Валерия Вершинина акцентировала, что при всем этом, по факту, пенсий лишены и переселенцы, находящиеся на подконтрольной Украине территории, и не только они. «В том числе и граждане, которые выбирают периодическое проживание за границей, и в целом те, кто не может постоянно находится по адресу своей регистрации, а перемещаются по стране или странам. Также большие проблемы имеют граждане, которые задействованы на сезонных работах. И все это при том, что эти люди подают в управления труда и соцзащиты населения (УТСЗН) свои трудовые договоры», – дополнила она.

И третьей, большой проблемой, остается выплата пенсий участникам Антитеррористической операции, первоначально зарегистрированным в Донецкой или Луганской областях. «Дело в том, что несмотря на принятые изменения в Постановления КМУ № 505* и 637**, которые дают таким категориям граждан возможность на получение пенсий без прохождения проверки по зарегистрированному на подконтрольной Украине территории месту проживания (как это предусмотрено для рядовых переселенцев, – прим. ред.), по факту мы получаем шквал жалоб и заявлений от данных граждан о приостановках выплат. Т.е. они не могут реализовать свое право на пенсию, а после принятия в мае Постановления КМУ № 335, теперь еще и не могут получить задолженность по пенсиям», – уточнила эксперт программы «Советник по вопросам ВПЛ».

* Постановление КМУ №505 от 01.10.2014«О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг» предусматривает нормативы начисления ежемесячной адресной помощи переселенцам.

** Постановление КМУ №637 от 05.11.2014 «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам», которое предусматривает обслуживание и прохождение физической идентификации переселенца исключительно в Ощадбанке, а также привязку выплат к справке ВПЛ.

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