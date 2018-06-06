Порошенко заявил, что на Донбассе продолжается горячая фаза войны. Новости

На Донбассе продолжается горячая фаза войны, а не замороженный конфликт. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», сегодня, 6 июня, сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе совместного с наследным принцем Княжества Лихтенштейн Алоизом брифинга в Киеве.

Президент отметил, что обсудил с принцем «ситуацию с брутальным нарушением межударного права со стороны страны-агрессора, Российской Федерации, и в части, что касается аннексии Крыма, и в части, что касается агрессии против нашей страны на востоке».

Порошенко поблагодарил Лихтенштейн за поддержку санкций по отношению к РФ, у которых, как отметил президент Украины, «эффективная мотивирующая роль в возвращении РФ за стол переговоров и исполнения взятых на себя обязательств в части Минских соглашений».

Также Порошенко в разговоре подчеркнул важность введения миротворческой миссии, «которая позволит прекратить убийства, которые сегодня продолжаются». «Хочу подчеркнуть, что у нас сегодня никакой не замороженный конфликт, как некоторые пытаются представить, у нас горячая фаза войны, где Украина платит очень высокую цену, защищая не только наш суверенитет, нашу территориальную целостность, нашу независимость, а защищая свободу, демократию в мире», – заявил Порошенко.

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