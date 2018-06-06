На Луганщине на переходе водитель сбил женщину с ребенком (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) полиция расследует ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба полиции Луганщины.

5 июня около 11:20 в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение о том, что на перекрестке ул. Гагарина и ул. Донецкой водитель автомобиля «ВАЗ-2107» совершил наезд на женщину и коляску с ребенком.

На место прибыли полицейские, которые установили, что 32-летний водитель двигался по ул. Гагарина, на зеленый свет светофора он совершил маневр поворота, при котором допустил наезд на 32-летнюю женщину с детской коляской, которая двигалась по пешеходному переходу также на зеленый свет светофора. В результате ДТП женщина и ее 11-месячный малыш получили телесные повреждения – ушибы, ссадины и синяки, от госпитализации пострадавшая отказалась.

Данный факт внесен в Единый реестр по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

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