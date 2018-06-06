Это песня: Мнения переселенцев об общежитии в Краматорске (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) 32 семьи получили ключи от квартир в новом общежитии. Вместо комнат с общими кухнями и душевыми, как в общежитии, – здесь отдельные квартиры. Все укомплектованы мебелью и бытовой техникой.

В одну из таких вселилась переселенка из Донецка Светлана Лазарева и ее брат (лицо с инвалидностью). Женщина рассказала, что до переезда ютились в съемной, почти пустой однушке. «У меня и у него будет отдельная кровать с матрасом, у нас будет холодильник. Там у нас ничего не было. Будет бойлер с горячей водой. Стулья, столы. Это песня», – поделилась пенсионерка.

Ирина Иванеева с тремя детьми и мужем переехали из Макеевки в Краматорск в 2015 году. За это время поменяли 3 съемные квартиры. «Мы снимали квартиру с очень советскими условиями, мягко говоря. Поэтому по сравнению с предыдущей квартирой здесь намного лучше, уютнее. Естественно, чего-то не хватает, но это со временем можно будет приобрести и как-то обустроиться», – говорит она.

Здание бывшего общежития перестраивать под обычную многоэтажку с отдельными квартирами за деньги Евросоюза начали в 2015 году. Через 2 года объект должны были сдать в эксплуатацию – не получилось. По словам местных чиновников, проект даже чуть не закрыли. «Из-за того, что область находится в вооруженном конфликте, сюда не хотят ехать строители, уезжают из города. Это затянуло в определенной степени процесс реконструкции», – сказал Краматорский городской голова Андрей Панков.

Два таких общежития планировали открыть и в соседнем Славянске. Строительство заморозили – не смогли найти проектировщиков и подрядчиков. Теперь выделенные Евросоюзом деньги придется вернуть. «Мы сожалеем, что так случилось в Славянске. Я посещал Славянск и видел ситуацию там. Этот случай показывает нам, что не всегда все получается легко, даже если есть большое желание помочь. Но и с этим общежитием не все было просто, однако сейчас приятно видеть, что результат есть», – рассказал руководитель программ сотрудничества представительства ЕС в Украине Беренд де Гроот.

Всего в Краматорске зарегистрировано 50 тысяч внутренне перемещенных лиц. Губернатор Донецкой области заверил, что строить жилье для них в регионе готовы, если иностранные партнеры помогут. «В Украине 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц. Сегодня украинский бюджет не в состоянии сам преодолеть эту проблему. И если Европейский Союз будет помогать, мы будем благодарны им за то, что дают возможность людям шанс реализоваться на территории подконтрольной украинской власти», – заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

В конце июня в Краматорске планируют открыть еще два таких дома для переселенцев. Жилье здесь сдается во временное пользование, как в обычном общежитии. В первую очередь предоставляется наиболее незащищенным категориям. Честный и прозрачный отбор кандидатов чиновники гарантируют. Говорят, проведут его по методике Норвежского совета по делам беженцев.

Напомним, 4 июня 95 переселенцев получили новое жилье – в Краматорске на улице Назаренко, 3. Бывшее общежитие отремонтировали и обустроили там 25 однокомнатных и 7 двухкомнатных квартир.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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