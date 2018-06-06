Аморально и неприемлемо: Реакция Кабмина на скандал с заявлением чиновника МОЗ об онкобольных. Новости

Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману передали письменную позицию Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения с требованиями уволить заместителя главы МОЗ Александра Линчевского за его скандальное заявление относительно лечения онкобольных. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 июня, в ходе заседания правительства заявил народный депутат Украины Игорь Шурма.

«Считаем, и это было единогласное решение вчера комитета, высказывания и действия первого заместителя министра здравоохранения, а также его подчиненного, господина Линчевского о том, что больные все равно будут умирать… Сейчас отсутствие кадрового решения по Линчевскому, на котором настаивает Комитет ВР по вопросам здравоохранения, будет свидетельствовать о том, что Кабмин является соучастником этого высказывания», – заявил он.

«Отчет Счетной палаты опубликован уже, о том, что абсолютно неэффективно полмиллиарда гривен использовано только на одну программу – лечение за границей… Позиция Кабинета министров должна быть жесткая, однозначная и сегодня принята абсолютно однозначно – отставка таких заместителей министров здравоохранения, и принятие кадрового решения по всей команде МОЗ», – отметил нардеп.

Ситуацию прокомментировал премьер-министр Украины. «Что касается высказываний любого чиновника, я считаю, что относиться высокомерно, не по-людски, к чужой беде – аморально и неприемлемо… Я за то, чтобы наказать человека, если он действительно это сказал. И я за то, чтобы наказание было жесткое, я бы даже сказал жестоким. Но для этого мы должны убедиться, что он именно это сказал», – сказал он.

«Есть аудиозапись, которую я в понедельник отправил для расследования в комиссию высшего корпуса. И завтра по моему требованию состоится это заседание. но я хочу попросить, чтобы это заседание было публичным. Потом я готов выполнить любое решение, которое будет объективным, после того, как мы услышим, что сказал этот человек», – заявил Гройсман.

Как сообщалось ранее, Счетная палата Украины приняла решение обнародовать аудиозапись скандального выступления заместителя министра здравоохранения Украины Александра Линчевского о деньгах, которые выделяются на лечение онкобольных. Аудиозапись распространил глава ведомства Валерий Пацкан на своей странице в Facebook.

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