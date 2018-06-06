Ситуация в пунктах пропуска днем 6 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 6 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск»:
- Станислав: «12:00. ДНР в Бахмут: 80 авто,100 пеших. На остальных точках авто нет, пешие – из автобусов».
КПВВ «Марьинка»:
- Надежда: «11:10. Людей практически нет. На выезд из Донецка машин 30. Марьинка»;
- Максим: «11:28. "Каргилл" сейчас после Майорска самый х******й блокпост. В Еленовке и Гнутово люди в разы быстрее проезжают»;
- «Земляк» «13:19. Из Курахово в сторону Донецка пеших много. Два навеса. Человек 200. Движение так себе. Машин штук 10».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Алена: «11:45. Мама пару часов назад ехала, говорила, что в Еленовке в обе стороны пусто»;
- Александр: «12:10. Из Украины на таможне 5 машин и на въезд, и на выезд, пеших 20 человек. Новотроицкое».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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