Последствия тайного решения КМУ: Переселенцам не отдают долги по пенсиям. Новости

С принятием 24 мая Постановления КМУ №335, которым приостанавливаются выплаты задолженностей по пенсиям переселенцам, сложилась ситуация, когда граждане получают лишь текущие пенсии за месяц без предыдущих долгов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 июня, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила эксперт программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.

«Мы имеем ситуацию дискоммуникации. Когда Кабинет министров в мае практически тайно принимает резолюцию, которая напрямую влияет на 1,5 млн граждан и не считает необходимым коммуницировать, обсуждать это постановление. Безусловно, чтобы минимизировать отрицательные последствия для граждан, было бы важно заранее проинформировать о самой разработке этой идеи еще до того, как она была принята. Также необходимо было проанализировать, как Постановление №335 стыкуется с иными нормативными актами, принятыми Кабмином ранее. И нужно было услышать мнение общественности относительно того, может ли государство приостановить выплаты задолженностей по пенсиям. И сейчас сложилась ситуация, что если, например, переселенец переезжает из Киева во Львов, переводит свою пенсию в новое управление ПФУ, на что уходит около полутора месяцев, то за эти 1,5 месяца он пенсию не может получить. При этом еще на этапе общественного обсуждения можно было предвидеть и продумать такие последствия и разработать необходимые инструменты», – прокомментировала Вершинина.

Эксперт пояснила, что принятие Постановление №335 также привело к тому, что в последний момент ПФУ за несколько дней до начала процедуры выплаты пенсий отозвал списки начисленных выплат. «А сотрудники ПФУ начали делать так, чтобы человек получил ежемесячную пенсию, но не получил задолженность за предыдущие периоды», – констатировала она.

Правозащитник отметила, что тем самым в большинстве своем были нарушены права переселенцев-пенсионеров, которым выплаты начислялись на основании Постановления КМУ №637 (о восстановлении пенсии и выплате задолженности). «То есть люди уже получили решения местных комиссий о необходимости выплатить им задолженности, и эти решения действующие и законные, в Постановление №637 изменения не вносились. Однако, вместо причитающейся гражданам задолженности они получили пенсии только за один последний месяц», – детализировала эксперт.

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