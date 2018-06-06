Порошенко рассказал о помощи Красного Креста переселенцам и жителям неподконтрольного Донбасса. Новости

Помощь Международного Комитета Красного Креста, оказываемая при участии в том числе Лихтенштейна, позволяет спасать жизни переселенцев и людей на востоке Украины. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», сегодня, 6 июня, сообщил президент Украины Петр Порошенко (на фото справа) в ходе совместного с наследным принцем Княжества Лихтенштейн Алоизом (на фото слева) брифинга в Киеве.

По словам Порошенко, прабабушка Алоиза – графиня Нора Кински – во время Первой мировой войны, в 1917 году была сестрой милосердия в Киеве – сотрудником Красного Креста, спасая жизни раненым и помогая обездоленным. «И я считаю, что это символично, что и первая леди, жена наследного принца Алоиза принцесса София, как руководительница Красного Креста Лихтенштейна, сейчас непосредственно причастна к оказанию гуманитарной помощи нашей стране», – сказал президент Украины.

Петр Порошенко отметил огромную роль Красного Креста в помощи внутренне перемещенным лицам, а также людям на неподконтрольных территориях Донбасса. «Та помощь, которую сегодня предоставляет Красный Крест в том числе при участии Лихтенштейна, спасает жизни», – сказал президент.

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