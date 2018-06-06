ВНО-2018: Новшества и проблемы с тестированием по английскому языку. Новости

Результаты внешнего независимого оценивания (ВНО) можно улучшить, и в системе образования есть для этого предусмотренные механизмы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 июня, в ходе заседания правительства рассказала министр образования Украины Лилия Гриневич.

«Как раз прошли экватор внешнего независимого оценивания, уже было 5 экзаменов. Сегодня состоится тестирование по истории Украины – традиционно одно из таких, где много очень участников. Новации в этом году ВНО – это тесты по трем основным предметам: языка и литературы, математике и истории Украины, адаптированные для лиц с нарушениями зрения. Выпускники колледжей и ПТУ тоже будут сдавать государственную итоговую аттестацию в формате ВНО, и далее мы это будем расширять на другие предметы. И хочу сказать, что мы внедрили аудирование по английскому языку», – сказала она.

По ее словам, более всего участников ВНО проходят тестирование по украинскому языку и литературе – одновременно в пункты ВНО приходят около 323,5 тыс. человек. «Если человек увидел, что процедура прошла как-то неправильно, он сразу в пункте тестирования должен написать такую апелляционную жалобу. Если посмотреть на те тестирования, которые прошли, больше всего апелляционных жалоб – 65, из 83 тыс. 990 участников мы имеем 65 апелляционных жалоб на процедуру [ВНО] по английскому языку. И претензии все были в первую очередь к аудированию», – сообщила Гриневич.

«Аудирование мы внедрили впервые. Аудирование – это прослушивание английского языка из уст native speakers, то есть они слушали аутентичный английский язык. Он был трех уровней сложности. И были претензии к тому, как воспроизводился звук, или к тому, как диктор, тот, кто зачитывал текст, насколько понятно его зачитывал», – разъяснила министр.

Она отметила, что сейчас во внешнем независимом оценивании существует возможность учесть технические проблемы, чтобы они не повлияли на результат участника тестирования. «Во-первых, есть механизм апелляции. И все случаи апелляции мы рассматриваем: было ли там установлено то техническое оборудование, которое должно быть, потому что правительство выделило 17,5 млн грн для того, чтобы каждый пункт тестирования имел соответствующее техническое оборудование», – заявила Гриневич.

«Второй факт – например, некоторые выпускники жалуются на то, что они сидели далеко и им не увеличили громкость. Есть разные причины. Я хочу сказать: если факты будут подтверждены, то все эти выпускники будут иметь возможность (их 65) повторно сдать 4 июля на дополнительной сессии», – добавила министр образования.

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