За бензином исчез и доллар: В «ДНР» обменные пункты открыты, но курс валют не вывешен. Новости

Во временно неподконтрольном украинским властям Донецке в обменных пунктах исчезли цифры с указателей курса валют. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«Здравствуйте, 90-е… Прошелся по городу, интересно: все обменные пункты открыты, и нигде не вывешен курс валют – к чему бы это. Затр***ли уже сюрпрайзами», – пишет Донецкий 6 июня.

Дончане пишут, что ситуация действительно как в 90-е годы. «Здравствуйте, 90-е», – отмечает «Hochu#domoy».

Жители Донецка подтверждают отсутствие цифр на информационных табличках некоторых пунктов. «Обжора, Текстиль и Авоська на Ленинском были. А на некоторых курса нет или табличка "работаем"», – рассказывает «DarK@Side‏».

Некоторые пользователи соцсетей связывают исчезновение цифр на табличках с проблемами с бензином. «За бензином исчез и доллар», – считает Михаил.

Напомним, что в «ДНР» в апреле отмечался очередной топливный кризис – с заправок исчезло сначала дизтопливо. В начале мая с АЗС начал пропадать уже бензин. По состоянию на 16 мая топливо было не на всех заправках, кроме того, в «ДНР» люди ожидали очередного подорожания ГСМ. Крайняя волна перебоев поставок длилась с 22 мая, 25 мая топливо на заправках отсутствовало. Ажиотаж не спадал и 31 мая. Так, в течение месяца в социальных сообществах Донецка главная тема «перекличек» – на каких заправках есть бензин, который периодически появлялся на АЗС.

В конце мая отмечалась первая волна подорожания ГСМ, к 21 мая стоимость бензина увеличилась в среднем на 3 руб. (1,3 грн по местному курсу) и составила: АИ-92 – 47 руб. (21 грн), а АИ-95 – 49 руб. (22 грн). После второй волны подорожания к 29 мая в Донецке АИ-92 продавали за 51-54 руб. (23-24 грн), АИ-95 – 51 руб.

В связи с ростом цен на ГСМ в «ДНР» подорожали и продукты питания.