В «ЛНР» хотят заработать на пиве «ДНР». Новости

В «ЛНР» внесли изменения в «постановление совмина», которыми до конца текущего года ввозная пошлина на пиво, произведенное в «ДНР», устанавливается на уровне 5% от «таможенной стоимости» товара. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
«Установить, что до 31.12.2018 года ввозная таможенная пошлина на пиво солодовое, произведенное в Донецкой народной республике и классифицируемое в товарной позиции 2203 ТН ВЭД взимается в
размере 5% от таможенной стоимости товара», – говорится в «постановлении», которое вступает в силу с момента публикации.
Ранее сообщалось, что произведенные в «ДНР» и «ЛНР» «неподакцизные» товары будут перемещаться между «республиками» без письменного «декларирования и взимания таможенных платежей».
Читайте также:
- Длинный экспорт: В «ДНР» рассказали, с какими странами сейчас торгуют
- Вот это заживем: В соцсетях обсуждают производство «трамваев будущего» в «ДНР»
- Хорошая компания и санкции наравне с Россией: В «ДНР» заявили о признании их в США
- В «ДНР» на продукцию машиностроения будут выдавать российские сертификаты
- В «ДНР» снова обещают возобновить работу «Стирола»
- В «ДНР» рассказали, сколько людей работают в главных отраслях промышленности
- В «ДНР» рассказали о количестве открытых в этом году магазинов
- Продукцию «республики» покупают в России и странах Таможенного Союза, – «ДНР»
- В «ДНР» заявили о пополнении бюджета Российской Федерации оплатой пошлин
- Пошлина для ввоза на прилавки магазинов: В соцсетях обсуждают подорожание курятины в «ДНР»
- «ДНР» и «ЛНР» станут еще немного ближе друг к другу
Комментарии