В «ЛНР» хотят заработать на пиве «ДНР». Новости

В «ЛНР» внесли изменения в «постановление совмина», которыми до конца текущего года ввозная пошлина на пиво, произведенное в «ДНР», устанавливается на уровне 5% от «таможенной стоимости» товара. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Установить, что до 31.12.2018 года ввозная таможенная пошлина на пиво солодовое, произведенное в Донецкой народной республике и классифицируемое в товарной позиции 2203 ТН ВЭД взимается в

размере 5% от таможенной стоимости товара», – говорится в «постановлении», которое вступает в силу с момента публикации.

Ранее сообщалось, что произведенные в «ДНР» и «ЛНР» «неподакцизные» товары будут перемещаться между «республиками» без письменного «декларирования и взимания таможенных платежей».

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