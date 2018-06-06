Пенсии Донбассу: У Грузии – провальный опыт, у Косово – долг в 1 млрд евро. Новости

В решении вопроса выплат пенсий жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса нашей стране не следует опираться на опыт Грузии, потому что он, по сути, провальный. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 6 июня, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила заместитель исполнительного директора Института мировой политики Наталья Ищенко.

«Правда в том, что на неподконтрольной Грузии территории, в той же Абхазии*, единицы людей получают грузинские пенсии. Их единицы. Так сложилось. Желающих мало, потому что это, во-первых, грузинская пенсия (политическая составляющая, – прим. ред), а во-вторых, она в разы меньше, чем российская. А большинство жителей Абхазии имеют российское гражданство и получают их пенсии. Там совершенно иная ситуация, скажем, чем на Донбассе. И основываться нам на опыте, который не работает, или работает лишь в единичных случаях, не имеет смысла», – считает Ищенко.

Она подчеркнула, что опыт общения Грузии с неподконтрольными ей частями страны в целом является провальным. «Если бы вы (эксперты, – прим. ред.) не только слушали чиновников в кабинетах, а непосредственно приехали, скажем, в Абхазию, пообщались в Грузии с переселенцами, то вы бы увидели, что эффективных результатов там нет», – высказала свою точку зрения представитель Института мировой политики.

В свою очередь эксперт программы «Советник по вопросам ВПЛ» Ирина Лоюк считает, что относительно Грузии можно перенять и изучить сам механизм выплат пенсий жителям неподконтрольных территорий. «Для получения пенсий в Грузии не обязательно проживать в ее легитимной части. Те же жители неподконтрольных территорий свободно приезжают на подконтрольную, получают свои выплаты и возвращаются к себе обратно», – сказала Лоюк, добавив, что главный опыт Грузии – отсутствие справки переселенца и привязки к ней выплат.

Также по мнению Натальи Ищенко, Украине не следует преувеличивать и опыт Косово в решении проблемы выплаты пенсий. «Сейчас Косово имеет 1 млрд евро задолженности [по пенсиям]. То есть фактически эта проблема не решена. И они как раз не хотят решать ее через суды, в том числе через Европейский суд по правам человека. Потому что суд выиграть можно. Но где взять 1 млрд евро? Это даже в масштабах Европы гигантская сумма. Поэтому Косово хочет договариваться на уровне руководителей [образовавшихся в результате конфликта в Югославии] государств с привлечением европейских экспертов», – дополнила она.

Ищенко подчеркнула, что и в Грузии, и в Косово, и в Украине та же тема выплат пенсий – это геополитическая проблема. «Это проблема межгосударственного уровня. В Крыму этот вопрос менее болезненный, чем на Донбассе, именно потому, что это, к сожалению, если грубо говорить – официальная аннексия. Как ни странно, но это облегчает решение некоторых вопросов [потому что есть государство, которое взяло ответственность за эту территорию]», – пояснила эксперт.

Она акцентировала, что с Донбассом в этом плане все очень сложно. «Потому что нет какого-то правового статуса. С нашей стороны – это лишь типа территория, на которой Россия совершает агрессию. И отсутствие четкого правового статуса, и принятия на себя кем бы то ни было ответственности за решение тех же социальных вопросов усложняет решение проблемы, в том числе с выплатами пенсий на неподконтрольной части Донбасса», – резюмировала Наталья Ищенко.

* «Республика» Абхазия – частично признанное государство, с 1992 года – временно неподконтрольная Грузии территория. В результате войны в Абхазии (1992—1993) 30 сентября 1993 года войска Грузии были вытеснены с территории республики. Переговоры о мирном урегулировании велись с конца 1993 года под эгидой ООН. В Абхазию был введен миротворческий контингент СНГ, состоявший главным образом из российских военнослужащих. В апреле 1994 года в Москве представителями Абхазии и Грузии было подписано соглашение о мирном урегулировании. Независимость «республики», провозглашенная 26 ноября 1994 года, признана 5-ю государствами-членами ООН (в т.ч. Россией) и 7-ю непризнанными и частично признанными государствами.

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