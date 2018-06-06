Аваков призвал обсудить дискурс Украины в отношении граждан на неподконтрольном Донбассе. Новости

Деоккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей и возвращение в юридическое поле Украины населения этих территорий неизбежно поставит перед украинским обществом и украинским государством вопрос о коллаборационизме. Такое мнение высказал министр внутренник дел Украины Арсен Аваков сегодня, 6 июня, на своей странице в Facebook.

«Убежден, что сегодня крайне необходимо начать широкий и откровенный общественный диалог на эту тему, изучить опыт стран, прошедших этот путь, выслушать и обсудить возможные подходы и решения. А самое главное – определить и сформировать меру возможного компромисса украинского общества», – пишет Аваков.

«Донбасс – это Украина, а жители Донбасса – граждане Украины. По моему убеждению, именно этот постулат должен лечь в основу дискурса. Разумеется, коллаборационизм нельзя оставлять без внимания. И в тоже время – наказание должно коснуться только виновных! Криминальное преследование должно быть применено только к руководству "ДНР" и "ЛНР", лицам, воевавшим против украинской армии и Нацгвардии, и к тем, кто совершил тяжкие преступления», – пишет министр.

По его мнению, большинство переживших оккупацию – жертвы либо вынужденные участники процессов коллаборации, в отношении которых должна быть применена амнистия, с последовательным восстановлением всех гражданских прав и свобод. «Это принципиальный момент: речь ни в коем случае не должна идти о "зачистках" или репрессиях по отношению к мирному населению – людям, волею агрессора оказавшихся на захваченных территориях! Если человек по какой-либо причине не смог выехать и пережил оккупацию в своем доме, продолжал работать по своей специальности, не участвовал в организации незаконных выборов или иных акций, не содействовал деятельности незаконной власти – он проходит проверку, получает новый легитимный украинский паспорт и все права гражданина Украины», – предлагает Аваков.

«Уголовному преследованию должны подлежать только те, чьи руки обагрены кровью мирных жителей и украинских солдат, кто возглавлял незаконные органы власти, организовывал незаконные референдумы и выборы, участвовал в погромах, грабежах, совершил уголовные преступления. Такова должна быть позиция государства и этот принцип должен лечь в основу всего сложного процесса реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей», –высказался министр МВД.