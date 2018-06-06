Вспышка кори: Прививки для взрослых сделают бесплатными. Новости

Недавно были приняты изменения в нормативные документы, которые позволяют проводить бесплатную иммунизацию вакцинами, закупленными за бюджетные средства, взрослым в группах повышенного риска заболевания корью. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины.

Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых. С начала года 40% от всех больных составляют именно взрослые. В частности, речь идет о распространении заболеваемости в группах, проживающих в общем пространстве (военные, бойцы АТО, студенты), а также среди педагогов и медиков.

Уже сейчас Министерство здравоохранения заказало дополнительно 392 тыс доз вакцин для профилактики кори. Дополнительный объем вакцин будет закуплено на сэкономленные благодаря международным организациям средства из бюджета 2017 года.

В ближайшее время будет принят порядок проведения иммунизации взрослых и определены группы, которые будут вакцинировать бесплатно, о чем Министерство здравоохранения проинформирует отдельно.

В МОЗ напомним, что согласно действующему законодательству, вакцины КПК на национальном уровне закупаются только для иммунизации детей. Решение об иммунизации взрослых в группе риска принимается как реагирование на неблагоприятную ситуацию (вспышка).

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 22-ю неделю 2018 года корью заболели 1132 человека (463 взрослых и 669 детей). С начала года корью заболели 19249 человек – 7825 взрослых и 11424 детей.

Ранее сообщалось, что в Краматорске (Донецкая обл.) за минувшую неделю зафиксированы новые случаи заболевания корью.

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