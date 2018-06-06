ДТП в неподконтрольном Донецке: Занявший место «Моторолы» – в реанимации (Видео). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке «командир батальона Спарта» Владимир Жога (позывной «Воха») после ДТП попал в реанимацию. Об этом сегодня, 6 июня, пишут местные интернет-ресурсы и российские СМИ.

ДТП произошло на площади Свободы. В Сети появилось видео с места аварии, в которой погибла девушка члена незаконного вооруженного формирования (НВФ).

На записи видеорегистратора ехавшей попутно машины запечатлен момент случившегося ДТП. Как видно на кадрах, авария произошла из-за неверного маневра на дороге Mercedes Sprinter.

Жога вместе с девушкой ехали на мотоцикле.

Пытавшийся перестроиться на другую полосу Mercedes Sprinter зацепил мотоцикл, в результате чего произошло столкновение.

От полученных травм девушка Жоги погибла, сам он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Информации о прогнозе врачей не было.

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