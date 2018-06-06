Закроют ли пляжи на Азовском море: В Мелекино развенчали мифы (Фото). Новости

В акватории Азовского моря Вооруженные силы Украины (ВСУ) запланировали учения на ближайшие 3 месяца. В связи с этим в интернете уже несколько дней люди обсуждают, что пляжи закрывают, а курортные поселки возле Мариуполя вообще этим летом останутся без отдыхающих.

Тем не менее, на пляже Мелекино (Мангушский р-н) люди загорают и купаются без страха. «Военные не мешали. Все отлично. Приезжайте», – говорит отдыхающая.

«Я этой информации не читала, но люди здесь отдыхают. У нас спокойно, можно не переживать и ехать отдыхать», – добавляет местная жительница.

Елена как никто ждет отдыхающих в Мелекино. Она помогает в управлении одной из баз отдыха. Говорит, учения ВСУ были и в прошлом, и в позапрошлом годах, но на мирном населении поселка и отдыхающих это никак не отразилось. «Я не испугалась. Домой не собираюсь. Все будет хорошо. В прошлые года слышали грохот, но отдыхали все спокойно, все было хорошо. Люди не срывались», – сказала она.

По ее словам, люди уже бронируют номера.

Депутат Мангушского районного совета Валерий Добровольный говорит, информация о закрытии пляжей портит имидж курортных поселков. Такие слухи выгодны конкурентам. «Люди готовятся, вкладывают деньги для того, чтобы встретить отдыхающих на нашем прекрасном теплом Азовском берегу, но всегда проходит какая-то антиреклама: то холера, то крокодилы, то бычки, то сера. И так все время», – сообщил депутат.

Окончательно все домыслы развеяли председатель Мангушской райадминистрации Дмитрий Черница и силовики. Они заверили – учения будут проходить только в море. Пляжи не закроют, а военные будут базироваться только на отведенной для них территории. «Мы обеспечиваем и гарантируем 100% безопасность для всех отдыхающих и для местного населения. Ни одного повода, что там сейчас говорят в интернете или еще где-то, что не будет возможности отдыхать, пугают людей, – это все неправда», – рассказал Дмитрий Черница.

«Будут усилены дополнительные наряды. Будем патрулировать и предотвращать, выявлять правонарушения. Могу гарантировать и заверить, что все будет на отлично», – сообщил и.о. начальника Мангушского отдела полиции Василий Макивничук.

Как отметил военный комиссар района Андрей Скляров, всем разрешены места для отдыха. Военнослужащие никак препятствовать не будут, а будут располагаться на своих базах.

Ранее сообщалось, что украинские военные закроют некоторые прибрежные районы Азовского моря с 1 июня до 1 сентября из-за проведения стрельб.

Напомним, перед непосредственным началом учений ВСУ специальные группы будут проверять районы трех участков Азовского моря, которые будут закрыты до 1 сентября для проведения мероприятий по боевой подготовке ВСУ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ТV7 Мариуполь»

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