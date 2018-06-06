Иппотерапия на Донетчине: Детей с инвалидностью лечат лошади (Фото). Новости

В поселке Мангуш под Мариуполем (Донецкая обл.) детей с инвалидностью лечат иппотерапией. Бесплатные сеансы проводит общественная организация «Страна лошадей».

9-летний Вячеслав в первый раз едет верхом. У мальчика ДЦП. Его везет Сапфира. «Хорошие ощущения. Она добрая. Она любит, когда я ее глажу», – говорит мальчик.

Его мама Елена Гайдар отмечает, что у ребенка – только положительные эмоции. «Хоть он и в первый раз, вначале боялся, но сейчас он только и просит, чтобы приехали», – сказала она.

Елене всего 4 года. Для нее прогулка верхом длится 5 минут. «Сегодня уже второй раз. Ей очень понравилось. Она ждала лошадок. У нее такой позитив после них. Она становится более активной, подвижнее. Немножко лучше стала произносить слова», – поделилась бабушка-опекун девочки Светлана Тараруха.

Для работы с маленькими пациентами представители общественной организации используют трех специально обученных лошадей. Говорят, животных готовили несколько лет. «Она не должна ни кусаться, ни лягаться. Она должна хорошо воспринимать ребенка, должна чувствовать. Если лошадка нервничает, когда на ней ребенок, она не подходит. Она не будет ребенка катать. Также зависит и какой рост лошади. Маленькие лошади не подходят под иппотерапию, т.к. у них очень частый шаг и ребенка очень сильно на лошадке шатает», – объяснила волонтер Галина Пендюк.

«Лошадь своими импульсами двигает тело всеми четырьмя ногами вверх-вниз, вправо-влево. В голове в мозгу происходят процессы, которые дают ребенку опыт прямохождения. Т.е. ребенок запоминает как, а потом его тело пытается повторить. Детки, которые не ходили годами, они все-таки снова и снова пытаются. Естественно, в комплексе (очень много разных еще процедур, массажей, терапии) это работает», – рассказала инструктор по иппотерапии Оксана Терещенко.

Занятия по иппотерапии для детей с инвалидностью длятся час. Их проводят два раза в неделю.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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