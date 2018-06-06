Обесточивают вышки: В неподконтрольном Донецке исчезает связь Vodafone. Политика

В неподконтрольном украинской власти Донецке ощутимо ухудшилась мобильная связь оператора «Vodafone-Украина». Об этом сегодня, 6 июня, сообщают пользователи соцсетей.
Дончане пишут, что резкое ухудшение качества связи украинского оператора наблюдается со вчерашнего дня. Это подтверждают жители разных районов города:
- Дмитрий: «Возле "Баку" связь подглючивает! Частенько заикается, то рывками! Не знаю, может, в вышке дело?»;
- Светлана: «У меня в квартире нет сети, а на улице нормально.... Улица Терешковой (мкрн Текстильщик, Кировский район Донецка, – прим. ред.)»;
- Анна: «Аналогично, очень плохо работает»;
- Роман: «На ул. Петровского со вчерашнего дня МТС еле дышит, до того – полная шкала была»;
- Юля: «В районе Дурной балки (Куйбышевский район, – прим. ред.) связь пропала».
При этом, по наблюдениям дончан, стгнал Vodafone плохо ловится уже несколько дней:
- Федор: «Это не со вчерашнего дня случилось, потихоньку обесточивают вышки (эл. энергия не может быть дармовой вечно)... Водафон постепенно угасает, периодически впадая в агонию...»;
- Марина: «Очень плохо работает уже 2 дня, пропадает во время разговора, а на антенне стоит крестик».
При этом некоторые горожане не отмечают ухудшения связи:
- «Cталкер»: «Не замечал... стабильно работает»;
- Ирина: «Нормально работает»;
- Тема: «Нормально работает, такое может происходить, если у тебя кнопочный телефон и там 2 симки вставлено».
Ранее сообщалось, что момент, когда после 3,5 месяцев глухого молчания 27 апреля в некоторых районах Донецка и в иных отдельных городах неподконтрольных Украине части Донетчины неожиданно заработал мобильный оператор Vodafone, многие жители запомнили исключительно как радостный. При этом почти никто из них не задумывался о том, как такое стало возможно на самом деле и, тем более, сколько возобновившаяся связь может реально «прожить» на неконтролируемой территории.
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