ФИФА запретила выступать на чемпионате мира певице, выступавшей в «ДНР» и «ЛНР». Новости

Российской певице Юлии Чичериной, которая регулярно давала концерты в «ДНР» и «ЛНР», международная федерация футбола (ФИФА) запретила петь перед болельщиками чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону. Об этом сегодня, 6 июня, на своей странице в Facebook сообщила сама певица.

При этом Чичерина называет ФИФА «футболобандеривцямы» и связывает запрет с тем, что «рок – музыка протеста».

На самом деле в письме федерация пишет, что в репертуаре Чичериной песни на военную тематику могут привлечь негативное внимание СМИ и навредить репутации ФИФА. В связи с чем организация предлагает организаторам фан-фестиваля заменить Чичерину, выступление которой планировалось 15 июня, на другого исполнителя.

