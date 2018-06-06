Следком РФ помогает «ДНР» и «ЛНР»фабриковать дела против украинских военных, – ГПУ. Новости

Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование и процессуальное руководство в уголовном производстве по факту содействия Следственного комитета Российской Федерации «ДНР» и «ЛНР» в привлечения заведомо невиновных граждан Украины к уголовной ответственности и жестокого обращения с ними. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Сейчас установлено, что в мае-июне 2014 года в структуре центрального аппарата СК РФ создано управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. Целью деятельности этого управления, как следует из официального сайта учреждения, является привлечение украинских военных к уголовной ответственности за якобы совершенные ими преступления в отношении мирных граждан», – говорится в сообщении.

То есть создание указанного подразделения в структуре СК РФ, а также необоснованное нарушения уголовных дел направлено на содействие «ДНР» и «ЛНР» в их преступной деятельности, а также дискредитацию украинских военных.

Вместе с тем, благодаря плодотворному сотрудничеству между Министерством обороны Украины, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины и Генеральной прокуратурой Украины пока дополнительно добыто неопровержимые доказательства несостоятельности выдвинутых обвинений относительно 8 действующих и бывших командиров бригад Вооруженных Сил Украины, большинство из которых вообще не находилась в зоне проведения АТО в инкриминируемый им период. «В связи с этим управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины принято процессуальное решение о невиновности указанных 8 военнослужащих. Всего с начала работы на указанном направлении уже принято решение о 17 людях», – сообщает ГПУ.

«Эти факты в очередной раз указывают на необоснованность и абсурдность обвинений украинских военнослужащих со стороны работников СК РФ и использование в доказывании вины последних относительно незаконного преследования граждан Украины, а также в пособничестве российско-террористическим силам. Работа в этом направлении продолжается и находится на контроле у ​​руководства Генеральной прокуратуры Украины», – сообщает ведомство.