Соглашение Украина-Россия: Как ПФУ «стучит» на воинов ВСУ. Новости

В отличие от жителей неподконтрольной Украине части Донбасса жители аннексированного Крыма получают свои пенсии, в том числе, в соответствии с действующим до сих пор двусторонним соглашением между Россией и Украиной. Как передает корреспондент «Донецких новостей», на этом нюансе 6 июня в ходе пресс-конференции в Киеве остановилась эксперт программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.

«Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда жители аннексированного Крыма не могут выехать на подконтрольную Украине территорию и выражают желание оформить пенсию на полуострове. За прошлый месяц (май, – прим. ред.) в нашу организацию поступило три обращения, когда с Крыма приезжали люди со свидетельствами о смерти и пытались оформить посмертную задолженность по выплате пенсии. При этом получатели при жизни не обращались в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в период аннексии. В этой связи ПФУ не начисляет и не имеет информацию по задолженности таких лиц. Поэтому от наших заявителей требовали, чтобы они оформили здесь справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ), чтобы ПФУ мог обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации по теме – не получали ли эти люди пенсию в России. И лишь после этого, в зависимости от ответа РФ, эти люди могли бы получить задолженность», – рассказала Вершинина.

Она пояснила, что с одной стороны, такой запрос в ведомство Российской Федерации является абсолютно законным, т.к. в Украине до сих пор действует соглашение с РФ, согласно которому как граждане Украины, так и граждане России могут получать пенсии на территории этих стран. «И соответственно этому соглашению государства не оплачивают двойную пенсию (когда человек получает выплаты и в России, и в Украине, – прим. ред.)», – подчеркнула эксперт.

При этом Валерия Вершинина отметила, что данное соглашение, к сожалению, приводит к довольно проблемным ситуациям. В частности в практике их организации было обращение военнослужащего Вооруженных сил Украины, выходца из Крыма, который достиг пенсионного возраста и на тот момент находился на подконтрольной Украине территории. «Орган Пенсионного фонда Украины официально обращается к Пенсионному фонду России с пометкой, что этот человек является военнослужащим ВСУ, а его супруга и дети всё еще проживали в крымском городе Феодосии. Т.е. тем самым был риск, что его родные попадут в небезопасную ситуацию. Но в Украине действует договор с Россией, который из-за таких ситуаций ставит украинцев в такие рискованные обстоятельства», – рассказала она.

Многие считают, что подобные обращения украинской стороны к России могут свидетельствовать о некоем признании «отчуждения» Крыма. «Это был один из первых наших вопросов, когда конфликт только начинался. Однако и здесь я вижу определенную логику со стороны государства. Все запросы – получал ли человек пенсию – ПФУ направляет в Москву. С одной стороны, наш Пенсионный фонд "сливает" Российской Федерации информацию обо всех лицах, которые выехали в Украину и члены семей которых находятся в опасности, [оставаясь в Крыму]. Но с другой стороны, пенсии крымчанам назначаются Пенсионным фондом РФ. Соответственно это можно рассматривать как правоотношения в сфере двустороннего договора между государствами. Это сложный вопрос. И за все более чем 4 года конфликта кроме как разорвать этот договор иные идеи не обсуждались», – уточнила Вершинина.

Как уточнила эксперт Украинского института по вопросам прав человека Жанна Лукьяненко, жители Крыма получают пенсию от России, но в соответствии с вышеуказанным двусторонним договором между РФ и Украиной, они должны раз в год до декабря присылать в Пенсионный фонд Украины декларацию о получении данных выплат. «Тем самым они также подтверждают, что этот человек, грубо говоря, на данный момент жив. Тем не менее, мы можем констатировать – в Крым мы пенсии платим. Это урегулировано на законодательном уровне и этот вопрос закрыт. Но при этом мы не осуществляем выплаты на неподконтрольную Украину часть Донбасса. При этом ст. 24 Конституции Украины указывает, что все граждане имеют равные права. И пенсионное обеспечение гарантировано нашей Конституцией всем гражданам Украины. Точка. Т.е. государству просто нужно найти механизм осуществления выплат на Донбасс. Уже давно Европейским судом по правам человека подтверждено, что пенсия является имущественным правом человека, а оно неприкасаемо. И в этой связи наше государство не имеет даже морального права поднимать вопрос – платить или не платить пенсии. Ведь существует как бы договор между человеком и государством: пока я работоспособен, я делаю определенные отчисления. Когда у человека наступает пенсионный возраст, свою часть договора должно выполнять уже государство. И государство не может в одностороннем порядке вдруг отказаться т этого договора», – заключила Жанна Лукьяненко (на фото слева).

«Хочу отметить, уже есть решение Европейского суда по вопросам прав человека относительно Косово*. Сербия не оплачивала человеку пенсию по инвалидности. При этом в суде Сербия утверждала, что заявитель жил в Косово, т.е. на неконтролируемой ею территории, с этой территории не поступали взносы в Пенсионный фонд Сербии. И какой вывод был ЕСПЧ? А такой – платили или не платили, поступали или не поступали отчисления с неподконтрольной территории – все это никоим образом не влияет на право заявителей, которые должны получать соответствующие выплаты от правительства Сербии. Т.е у нас уже есть конкретный ответ ЕСПЧ по ситуации почти аналогичной, как на Донбассе. Поэтому мы можем с большой долей вероятности ожидать, что по искам против Украины будут аналогичные решения»¸ – дополнила эксперт Украинского института по вопросам прав человека Жанна Лукьяненко.

Эксперты дополнили, что при этом крымчанам-пенсионерам, которые были зарегистрированы на подконтрольной Украине территории как внутренне перемещенные лица, пенсия выплачивалась. «Но если они еще не получили всю задолженность, аналогично как и иные переселенцы с того же Донбасса, то с мая в виду Постановления № 335 эти выплаты им не осуществляются. Однако они, как и остальные переселенцы из Донбасса будут получать текущую ежемесячную пенсию», – констатировала представитель программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.

Как отмечалось ранее, в ходе дискуссии эксперты напомнили, что Косово стремиться избегать судов по поводы выплат пенсий, т.к. за 17 лет с начала вооруженного конфликта у страны скопилось около 1 млрд евро задолженности, в том числе, по выплате пенсий.

* Косово – частично признанное государство на Балканском полуострове, существующее де-факто с 1990 г. В 1991 г. в Косово был проведен референдум, на котором провозгласили независимость «республики». В 1998 г. межэтнический конфликт перерос в вооруженные столкновения. В 1999 г. сербское правительство было вынуждено согласиться на ввод в Косово военного контингента НАТО и переход региона под управление ООН. В 2006 г. в результате референдума в Сербии была принята Конституция, в которой содержится положение о том, что Косово является неотъемлемой частью Сербии. В 2008 г. парламент Косово проголосовал за принятие «Декларации о независимости Косово"». За последние 10 лет Косово признали 114 из 195 стран мира, среди них 23 из 28 стран-членов ЕС, включая Германию и Францию.

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